Esenzioni e agevolazioni TARI del Comune di Camaiore

CAMARIORE – È disponibile sul sito del Comune di Camaiore, presso l’URP e i patronati, il modulo per la domanda di agevolazione / esenzione per la TARI 2018. Il documento deve essere presentato debitamente compilato, allegando l’attestazione ISEE 2018 e un documento di identità valido, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Camaiore entro e non oltre il 15 settembre 2018. Si invita il contribuente a non eseguire alcun versamento prima della comunicazione dell’esito della richiesta.

Il costo complessivo della TARI è rimasto invariato nel 2018 e si attesta sui 10,5 milioni di euro per cui non vi saranno variazioni significative nelle cifre da corrispondere. Confermato anche lo stanziamento di 180.0000,00 € per il fondo di dotazione per