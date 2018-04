Escursioni sulle Apuane in sicurezza? Niente paura: adesso c’è la app

LUCCA – Vi siete mai sentiti spaesati, dispersi, senza sapere come muovervi durante un’escursione in montagna? È per andar contro queste sensazioni che Paolo Moriconi, appassionato di escursionismo, ha creato la sua nuova App “Alpi Apuane Mappe”.

L’idea nasce proprio dall’esperienza personale di Moriconi, autore anche del sito www.alpiapuane.it, che da più di 10 anni si avventura sulle Alpi Apuane. Lo scopo è quello di fornire un mezzo per potersi muovere in sicurezza con una guida di notizie, immagini e mappe sulla catena delle Alpi Apuane, meravigliosa zona dell’alta Toscana.

Le mappe dei monti, dei rifugi e dei sentieri, contenute in questa applicazione, sono interattive e georeferenziate e permettono di raggiungere i luoghi più suggestivi e affascinanti delle Alpi Apuane. La descrizione dei percorsi e la particolarità di consultare centinaia di tracce, non solo facilita l’escursionista, ma gli consente una maggiore sicurezza nella frequentazione delle Alpi Apuane.

I monti presenti nell’App sono diversi: Prana, Piglione, Matanna, Gabberi, Nona, Procinto, Croce, Forato, Pania Secca, Pania della Croce, Uomo Morto, Corchia, Pizzo delle Saette, Altissimo, Freddone, Sumbra, Fiocca, Macina, Sella, Tambura, Roccandagia, Cavallo, Contrario, Grondilice, Pisanino, Pizzo d’Uccello, Spallone, Sagro e i rifugi: Enrico Rossi alla Pania, Giuseppe del Freo, Bivacco Aronte, Bivacco K2, Carrara, Forte dei Marmi, Nello Conti, Adelmo Puliti, Guido Donegani, Orto di Donna, Città di Massa, Val Serenaia, Capanna Garnerone, Ristoro Alto di Matanna, Baita degli Scoiattoli, Baita Delio Barsi, Baita Verde, sono tutti georeferenziati.

L’escursionista, quindi, attraverso questa applicazione ha una grande quantità d’informazioni, indicazioni, descrizioni e mappe interattive direttamente sul suo cellulare o tablet, inoltre può avere altre funzioni come: memorizza e ritrova l’auto, bussola, coordinate e indirizzo della posizione ecc.

Vi è anche una descrizione dettagliata dei sentieri per favorire la scelta del percorso da intraprendere proprio con la funzione “Scegli il percorso”: un itinerario consigliato ad esempio è partendo dal Rifugio Giuseppe del Freo, passando per la Foce di Mosceta, andando per la Spalla della Pania per poi arrivare a Pania della Croce.

L’applicazione “Alpi Apuane Mappe” per il momento è disponibile per dispositivi con sistema operativo Android e può essere scaricata da Play Store. Di questa applicazione sono presenti due versioni una demo, non completa, gratis e un’altra con tutte le funzioni a pagamento.

Suggestivo il logo dell’applicazione: la luna che tramonta al monte Forato, fotografata dal duomo San Cristoforo di Barga, immagine del 20 luglio 2016: un evento più unico che raro, poiché

questo particolare tramonto della luna ha un ciclo di 18 anni.