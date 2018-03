Escursione al Lago della Gherardesca dopo il tramonto

CAPANNORI – Domani, giovedì 8 marzo, si svolgerà una passeggiata al Lago della Gherardesca per ammirare lo specchio d’acqua e il paesaggio dopo il tramonto. La promuovono il Comune di Capannori ed “Escursioni personalizzate” della biologa Arianna Chines in occasione della 14° edizione della giornata per il risparmio energetico “M’illumino di meno”. Il ritrovo è in programma all’isola ecologica di Colle di Compito in via del Porto alle ore 18.30.

L’iniziativa, inizialmente prevista per il 2 marzo, era stata rinviata a causa del maltempo.