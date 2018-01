Erno Erbstein: ancora si discute sull’intitolazione dello stadio a suo nome

LUCCA – Erno Egri Erbstein: oggi, nel giorno della Memoria, più che un pensiero non può che essere rivolto a lui. Quell’uomo che ha fatto la storia della squadra della nostra città, quell’uomo che è stato costretto ad abbandonare Lucca a causa delle leggi razziali. Quell’”ebreo geniale”, come lo definisce Mattia Feltri su La Stampa, che è impossibile dimenticare.

Molte iniziative dedicate a lui in questi giorni, come la proiezione del film “l’allenatore errante” al cinema Astra stasera, 30 gennaio, e la giornata dedicata a lui a Marlia ieri, 29 gennaio, alla quale le protagoniste sono state le giovanili, categoria esordienti A classe 2005, di Folgor Marlia, Folgore Segromigno e Pieve San Paolo con la partecipazione straordinaria del Torino FC e la collaborazione tecnica dell’Asd Lammari e Atletico Gragnano, che hanno dato vita a un quadrangolare in ricordo del tecnico ungherese di origini ebree della Lucchese e del “Gran Torino”.

La storia di Erbstein inizia in Ungheria, dove nasce, da una famiglia di origine ebraiche, e passa i primi anni della sua vita. Prima da calciatore e poi da allenatore si fa strada fin da subito nel mondo del calcio. Erbstein fu dapprima un calciatore e successivamente un importante allenatore di calcio e, con due promozioni in tre anni, riuscì, nel 1937, nell’incredibile impresa, mai più ripetuta, di portare la Lucchese, dalla serie C ai vertici della A, dove conquistò un settimo posto a pari merito con l’Inter. Ma il sogno sportivo di Erbstein si frantuma di fronte alle leggi razziali, che lo costringono a ritirare le sue figlie da scuola, lasciare Lucca e raggiungere Torino. Qui lo aiuterà l’allora presidente del Torino, Ferruccio Novo, che prima facilita il suo rientro a Budapest e poi, una volta tornato in Italia, gli affida la guida tecnica dei granata. Ed è proprio grazie al mister ungherese che il Torino si trasformò nel Grande Torino. Ernö Egri Erbstein, il più innovatore tra tutti gli allenatori dell’epoca, riuscì a scampare al nazismo, ma trovò purtroppo la morte il 4 maggio del 1949, quando l’aereo su cui viaggiavano i granata si schiantò tragicamente sulla collina di Superga.

Una storia che resta nei cuori dei lucchesi e soprattutto di tutti quelli affezionati alla nostra squadra. Il caso però è diventato nazionale, dopo l’articolo di Feltri, grazie alla proposta da parte di Lucca Civica dell’intitolazione dello Stadio della città in suo nome: “L’idea di intitolare ad Erbstein lo stadio comunale cittadino, attualmente privo di intitolazione, non nasce oggi e non nasce con l’ordine del giorno di cui sono primo firmatario insieme ad altri consiglieri – racconta Claudio Cantini, capogruppo di Lucca Civica e ideatore del progetto – riteniamo che i tempi siano maturi e che oggi sia il momento più adatto per questa intitolazione. Questo anche vedendo la recrudescenza di fenomeni razziali anche all’interno degli stadi italiani negli ultimi anni; basti pensare a quanto successo negli ultimi mesi e apparso su tutti i giornali nazionali”.

La proposta è infatti quella di dare allo stadio della nostra città il nome di chi ha lottato per fare della propria passione un sogno, l’intento di Lucca Civica è quella di voler ricordare si un grande professionista ma soprattutto di restituire a questa persona quello che il razzismo gli ha tolto.

“Penso che il ruolo di Consigliere Comunale, cui sono anch’io chiamato, debba mirare ad interessi generali di tutti i cittadini e sia anche un ruolo educativo – continua Cantini – e quindi l’intitolazione dello stadio a Erbstein possa essere un gesto di attenzione a questi fenomeni esecrabili che, ripeto, sono su scala nazionale (e anche oltre); a tal proposito non credo sia giusto etichettare Lucca come “città solidamente fascista” ma anzi che, con questo piccolo ma significativo segnale, possa fungere da apripista per una riflessione seria che abbia un’importante risonanza e che dovrà necessariamente essere fatta anche a livello nazionale”. Matti Feltri infatti descrive nel suo articolo Lucca come “città solidamente fascista”: anche se molto probabilmente si riferisce alla Lucca del passato, quella in cui ha vissuto Erbstein, una profonda connotazione in quel senso c’è anche adesso.

“La proposta dell’intitolazione dello stadio in nome di Erbstein è interessante – risponde il Sindaco Alessandro Tambellini a riguardo – nella nostra città c’è una forte matrice fascista ancora oggi e su questo si tende sempre a mitigare, anche noi abbiamo le nostre colpe. Questa proposta è però l’occasione di rivedere tutto in nome di una nuova coscienza collettiva, una nuova consapevolezza e una nuova visione del passato con nuove responsabilità”.

L’occasione quindi di riscattare quell’uomo che con la sua professionalità ha portato il calcio da una dimensione eroica a un’analitica, anticipando i grandi allenatori del dopoguerra. La città riguardo alla proposta si è già aperta a una discussione: “l’intento è di avere molti momenti di confronto su questo tema che è più ampio del semplice nome da dare allo stadio, che, ricordo, appartiene a tutti i cittadini e quindi non solo alla Lucchese o ai suoi frequentatori” conclude Cantini. L’intitolazione dello stadio in nome di Erbstein è quindi visto dai promotori della proposta non solo come mero ricordo di una figura importante che ha contribuito ad aumentare la credibilità della nostra squadra, ma si pone come importante tassello in quel percorso di denuncia di un passato troppo crudele.

“In relazione a quello che sta accadendo potrebbe essere un bel segnale l’intitolazione dello stadio in suo nome, per tenere vivo il ricordo. È una proposta interessane e noi cerchiamo sempre di arrivare alle decisione attraverso un percorso condiviso per questo siamo pronti a valutare o eventualmente modificare la proposta. È una questione con un’altissima valenza simbolica e nel rispetto di questa cercheremo di seguire un percorso che possa mettere tutti d’accordo” conclude anche Tambellini.

Una proposta nobile che però non convince l’intera città ma anzi pone a confronto le due forze politiche in eterno conflitto: “Il Porta Elisa non si tocca” afferma infatti Fabio Barsanti, consigliere comunale di Casa Pound, in risposta alla proposta di intitolazione.

“Sono assolutamente contrario al cambio del nome del nostro stadio. Sono contrario perché un’iniziativa del genere potrebbe avere una giustificazione e un riconoscimento solo e soltanto se frutto di un processo che venga dai tifosi, da chi frequenta lo stadio, da chi ogni domenica segue le sorti della Lucchese. In questo caso, invece, sta avvenendo l’esatto contrario: strumentalizzando una vicenda nazionale, e prendendo come pretesto un episodio non avvenuto ed inventato di sana pianta da parte della stampa locale, si vuole imporre un’intitolazione simbolica e politica”. Le parole di Barsanti sono forti e decise, lo stadio è dei tifosi e sono loro a dover decidere. Si denota da queste parole la denuncia di un perbenismo tipico lucchese. La vicenda non realmente accaduta di cui parla Barsanti corrisponde al fatto che la proposta, seppur già presente nella mente e nei fatti della sinistra comunale, è stata avanzata formalmente dopo un episodio avvenuto allo stadio quando è stato ospitato l’ex deportato e alcuni tifosi sono arrivati in ritardo, disturbando la manifestazione. I promotori dell’iniziativa hanno preso questo fatto come una mancanza di rispetto appositamente fatta per l’occasione, anche se c’è da dire che i tifosi la maggior parte delle volte sono in ritardo.

“Ancora più inaccettabile è il fatto che la proposta arrivi da coloro che allo stadio non mettono mai piede, che non hanno passione per il calcio e che non hanno mai dimostrato amore per la Lucchese – continua Barsanti – stiamo parlando di una vicenda strumentalizzata per fini politici da chi è a corto di argomenti. Il messaggio che mi sento di rimarcare è chiaro: solo i tifosi sono sovrani sul nome dello stadio, e i tifosi non hanno alcun dubbio, lo stadio ha un solo nome, Porta Elisa” conclude il consigliere di Casa Pound.

La proposta è lì, sicuramente sarà discussa e presa in considerazione, l’unica cosa che possiamo fare per adesso è ricordare un grande uomo e un immenso professionista e insieme a lui tutti coloro che, per colpa dell’ignoranza di tutti quelli che hanno esercitato la propria forza non con l’intelligenza ma con la crudeltà, hanno dovuto abbandonare i loro sogni e vedersi frantumare le proprie ambizioni e quelle dei propri figli davanti agli occhi.