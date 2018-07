Ente: è Paola Brizzolari il Presidente Consiglio, il neo sindaco giura e indossa la fascia

PIETRASANTA – Paola Brizzolari eletta Presidente del Consiglio Comunale di Pietrasanta. Antonio Tognini sarà il suo vice. La consigliera decana ed il consigliere al debutto assoluto nell’assise. Esperienza e rinnovamento: erano i due ingredienti promessi dalla neo amministrazione comunale guidata da Alberto Giovannetti che si sono concretizzati in occasione del replay del consiglio comunale che si è tenuto venerdì 13 luglio nella Sala Annunziata del Chiostro di S. Agostino; consiglio necessario dopo che la prima convocazione non aveva prodotto il quorum necessario per l’elezione. La Brizzolari, eletta in consiglio comunale tra le fila della lista Pietrasanta prima di tutto Massimo Mallegni, è stata eletta con 10 voti: tutti arrivati dalla maggioranza.

«Io sarò garante di tutto il consiglio comunale. – ha esordito – Ringrazio i consiglieri della maggioranza che mi hanno votato, ed anche della minoranza. Mi rendo conto che la pratica dell’astensione sia una scelta politica non legata alla persona». Emozionato Antonio Tognini, che sarà anche capo gruppo della Lega.

Iniziata anche ufficialmente l’era dell’amministrazione Giovannetti con il giuramento di fronte al consiglio comunale e alla città. «C’è molto da fare – ha spiegato Giovannetti affiancato dai membri della giunta –. Saranno cinque anni di grande impegno e grande lavoro. Le frazioni sono al centro del nostro progetto di mandato. Ogni settimana tornerò in una frazione per incontrare i residenti e seguire gli interventi. Sono orgoglioso di essere il primo cittadino della città dove sono nato, vivo e lavoro così come sono particolarmente orgoglioso dell’evidente percorso di rinnovamento del nostro consiglio comunale con l’elezione di molti nostri concittadini che sono alla prima avventura consiliare».

E sulla giunta: «questa squadra ha nel suo Dna, nella sua struttura esperienziale, la capacità di lavoro e sacrificio che servono al nostro progetto amministrativo». Ha spiegato presentando uno ad uno gli assessori Elisa Bartoli, Stefano Filiè, Andrea Cosci, Francesca Bresciani e Massimo Mallegni)”.

Il neo sindaco ha augurato buon lavoro al presidente e al suo vice: «La Brizzolari è una garanzia per tutti di competenza e serietà. Il consiglio ha fatto una scelta intelligente. Tognini è invece un ragazzo alla prima esperienza che si è messo in gioco e sono sicuro che trarrà, da questo ruolo, una maturazione decisiva per la sua crescita politica. La nostra amministrazione è ufficialmente partita».

Nominati anche i due rappresentanti degli Albi Giudici Popolari: sono Irene Nardini e Luca Mori.

L’amministrazione comunale ricorda che la registrazione del consiglio comunale è disponibile sulla home page del sito www.comune.pietrasanta.lu.it (consiglio comunale online).

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi.pietrasanta?fref=ts