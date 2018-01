Energie per l’Italia si presenterà anche a Lucca: Dolce e Marchi i coordinatori

LUCCA – Energie per l’italia, il movimento fondato da Stefano Parisi, sarà presente alle elezioni politiche con il proprio simbolo anche in provincia di Lucca.

È l’orientamento emerso durante l’incontro avvenuto tra lo stesso Parisi e Roberto Dolce e Giovanni Marchi, rispettivamente coordinatori dei circoli di Lucca e Capannori, nonché membri del coordinamento provinciale e regionale del movimento.

«Ci sentiamo collocati nell’area del centrodestra e quindi alternativi al Pd – confermano Dolce e Marchi – e auspichiamo come Parisi un apparentamento con i partiti della coalizione. Se non dovesse avvenire, contiamo comunque di essere presenti all’ormai prossimo appuntamento elettorale. Crediamo che ci sia bisogno di una forte spinta da parte della società civile, un contenitore in cui possano riconoscersi coloro che appartengono all’area moderata alternativa al centrosinistra. Crediamo che sempre alla società civile si debba guardare per candidature radicate sul territorio. Il nostro percorso è chiaro e lineare. Condividiamo in tutto e per tutto il programma di Parisi, che rimette al centro i bisogni delle persone e scommette sull’ammodernamento del nostro paese. Una sfida avvincente che ha bisogno di volti nuovi, e che a livello locale si può realizzare solo con una concertazione che eviti l’imposizione di programmi e di nomi dall’alto. Il centrodestra, per essere competitivo, ha bisogno innanzitutto di autorevolezza».