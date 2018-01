Energie per l’Italia raccoglie l’appello di Santini per un centrodestra unito

LUCCA – Energia per l’Italia provinciale, raccoglie l’appello lanciato dalle liste civiche Siamo Lucca e Lucca In Movimento che come noi sono ancorate ai valori moderati del centrodestra, area politica che occorre rilanciare da posizioni chiare, che escluda, a priori, confusioni post elettorali con la sinistra, da chiunque essa sia rappresentata.

Energie Per l’Italia concorda dunque con le liste civiche: in vista delle imminenti elezioni politiche è indispensabile pensare che il rilancio della nostra provincia, la quale per molti anni è stata l’unica non omologata alla rossa Toscana, avvenga con candidati radicati nel territorio lucchese.

Sarebbe un errore imperdonabile, se per miopia politica venissero calati dall’alto i candidati al Parlamento, che non siano espressione del nostro territorio, ma provenienti da altre realtà che quindi non appartengono alla nostra storia e non hanno nessun legame con la lucchesia.

Dobbiamo restituire dignità alla politica, perché essa sia il punto di arrivo di percorsi fondati sulla competenza e sul merito, abbiamo bisogno di ricostruire e dare certezze, ai cittadini, usando il linguaggio della verità e della serietà politica.

Ribadiamo con chiarezza di essere alternativi al Pd e al centrosinistra, confermando la collaborazione con spirito costruttivo alle altre forze politiche del centrodestra e alle liste civiche a noi vicine

Energie Per l’Italia vuole offrire un punto di riferimento a tutte quelle forze, sociali popolari, alle liste civiche del territorio, che spesso si sono rifugiate nell’astensionismo, a tutti quei mondi che assieme a noi vogliono costruire un’ alternativa popolare, basata sul rispetto delle regole, sulla chiarezza e sulla competenza.

Energie per L’Italia Provincia di Lucca