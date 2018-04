Emergenza casa, proposte di modifica alla legge regionale

FIRENZE – Tutti i numeri dell’emergenza casa in Toscana e le proposte dei sindacati per modificare la legge regionale sulle case popolari: sono questi temi l’oggetto di una conferenza stampa (organizzata da Cgil-Cisl-Uil, Sunia-Sicet-Uniat e Unione Inquilini) convocata per oggi alle 12 presso la sede di Cgil Toscana a Firenze (via Pier Capponi 7). Tra le proposte di modifica alla legge regionale, c’è anche una iniziativa per migliorare la convivenza civile all’interno dei complessi di case popolari a fronte di un aumento delle conflittualità e delle situazioni di disagio sociale.