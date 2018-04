Eloisa Fazzi ha conseguito con lode e pubblicazione la laurea magistrale in Architettura parlando del post-sisma di Amatrice

LUCCA – Mercoledì 18 aprile scorso, a Firenze Eloisa Fazzi ha conseguito la Laurea Magistrale in Architettura discutendo una tesi alla quale è stata riconosciuta la dignità di pubblicazione.

E’ stato un giorno di emozione intensa anche per gli amici e i familiari presenti che ha concluso un percorso formativo particolarmente impegnativo che la nostra giovane concittadina ha intrapreso diversi anni fa con coraggio, determinazione, dedizione e grande umiltà. Prima la Laurea Triennale in Filosofia alla Cattolica di Milano, poi la Triennale in Architettura a Firenze e, ieri, la Laurea Magistrale in Architettura, sempre a Firenze. Il tema discusso è stato: “COSTRUIRE RESILIENZA: UNA PROPOSTA PER IL POST SISMA”, una proposta avanzata per il centro di Amatrice, colpito dal terremoto nell’agosto 2016. Oltre alla lode, la Commissione Esaminatrice ha voluto riconoscere alla tesi di Eloisa la dignità di pubblicazione con questa motivazione:

“Per lo sviluppo del lavoro di tesi che trae origine dalla storia e si rapporta con attenzione alle istanze contemporanee, mettendo insieme aspetti di salvaguardia dell’identità locale con esigenze di abitabilità e sicurezza oggi necessarie.

La preoccupazione di tipo sociale nobilita e arricchisce un lavoro coerente e capace di aprire interessanti prospettive di ricerca.” La Commissione era composta da: Prof. Giuseppe Alberto Centauro; Prof. Grazia Tucci; Prof. Giacomo Tempesta;(Relatore) Prof. Ugo Tonetti; Prof. Giorgio Verdiani; Prof. Marco Tanganelli;

Prof. Cristina Carletti; Prof. Riccardo Renzi.

Alla neodottoressa Eloisa Fazzi le congratulazioni della redazione de LoSchermo.it