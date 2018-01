Elezioni politiche: in corso le grandi manovre in attesa di candidature certe. Scenari e candidati possibili

LUCCA – Le ‘grandi manovre’ elettorali sono nel loro pieno un po’ in tutte le parti politiche, mentre i giorni scorrono via veloci verso la scadenza della presentazione delle liste elettorali, prevista per il 29 gennaio. Definire le candidature con questo nuovo sistema elettorale è tutt’altro che facile, infatti. Lo ‘scacchiere’ si compone non solo a livello locale, ma anche regionale e nazionale e, quindi, nomi ‘certi’ non ci sono, per stessa ammissione di tutti.

Probabili candidati, quelli invece si.

In casa Partito democratico, per lo meno, si hanno le idee chiare di quali caratteristiche devono avere i candidati, per quanto riguarda la coalizione di centrodestra – Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Nord e Italia per le libertà –, l’elenco di chi cercherà di prendere il treno per Roma è ancora tutto da decidere, in base alla divisione dei collegi all’interno della coalizione. Diversa, ancora, la situazione del Movimento 5 Stelle, dove l’elenco sarà deciso dalle Parlamentarie, che però ancora non hanno una data precisa.

Ma andiamo per ordine.

PARTITO DEMOCRATICO – Il Partito democratico lucchese punta su candidati che abbiano «competenza, esperienza di governo e la conoscenza dei problemi del territorio», come spiega il segretario territoriale Mario Puppa.

«Fortunatamente – prosegue Puppa – abbiamo una classe dirigente ricca di personalità che rispondono a questo profilo e questo ci permette di scegliere le persone migliori, quelle più rappresentative e che possono garantire quel lavoro che gli elettori si aspettano».

Le candidature saranno decise in base a equilibri che vanno oltre la dimensione locale: «Il livello territoriale propone a quello regionale che si confronta con quello nazionale – spiega Puppa – ma noi rivendichiamo con forza le candidature e faremo dei nomi che abbiano un percorso politico importante alle loro spalle, che possano vantare una conoscenza del territorio, delle sue luci e delle sue ombre, in modo da essere di supporto concreto e che abbiano anche i rapporti istituzionali con il livello locale».

Del resto, come sottolinea Puppa, il lavoro svolto dai parlamentari lucchesi – che già avevano il profilo delineato – nella scorsa legislatura ha portato dei risultati importanti e, quindi, la strada che il Pd intende perseguire è la stessa. «Non si tratta di una scommessa – dice Puppa – non è un gioco: abbiamo una classe politica molto valida a Lucca nella quale annoveriamo personalità di capacità ed esperienza, pertanto ritengo fondamentale che siano candidati capaci di fare la differenza».

E i nomi che più sono accreditati in questa fase sono sicuramente quello di Andrea Marcucci al Senato e di Stefano Baccelli alla Camera, mentre sulla Versilia prende sempre più forza l’ipotesi di una candidatura dell’ex sindaco di Forte dei Marmi, Umberto Buratti. «Ritengo – conclude Puppa – che dei candidati credibili e radicati sul territorio siano anche la migliore risposta all’astensionismo e siano il modo per riavvicinare l’elettorato alle urne».

COALIZIONE DI CENTRODESTRA – Dopo l’appello delle liste civiche lucchesi all’unità in vista delle elezioni, la risposta arriva dal coordinatore di Forza Italia, Maurizio Marchetti: «L’unità è qualcosa che ho sempre auspicato, anche in tempi lontani. Del resto è quello che sta accadendo anche a livello nazionale, dove proprio in questi giorni, la coalizione si è allargata alla quarta forza, dalle caratteristiche più centriste».

Si tratta di ‘Italia per le libertà’, il movimento che mette insieme la parte di ‘Alternativa popolare’ che ha deciso di seguire Maurizio Lupi, assieme a Enrico Costa, Raffaele Fitto, Enrico Zanetti, Saverio Romano, Gaetano Quagliariello, Flavio Tosi, i pensionati di Fatuzzo, i liberali di De Luca e che, di fatto, costituisce la quarta forza della coalizione. «Ogni giorno si lavora alla stesura delle candidature – spiega Marchetti – ma solo nella prossima settimana sarà chiaro come si comporrà lo scacchiere. E’ ovvio che i nomi di possibili candidati li abbiamo anche noi come Forza Italia, ma prima di spenderli, è necessario vedere se il collegio di Lucca toccherà al nostro partito o a un’altra forza della coalizione. Non avrebbe senso parlarne prima di avere chiaro come saranno divisi i collegi locali».

Quello che però è chiaro è che Massimo Mallegni, ex sindaco di Pietrasanta, sarà candidato: forse nel listino bloccato, forse in tutte e due le opzioni, ma quasi sicuramente sarà al Senato.

Per tutto il resto, si deve aspettare la prossima settimana.

MOVIMENTO CINQUE STELLE – «Ho visto girare dei nomi ma non so bene da dove provengano e, al momento non mi risultano candidati certi». Lo dice il portavoce del Movimento 5 Stelle di Lucca, Massimiliano Bindocci che sottolinea: «Il nostro è il solo vero sistema democratico di scelta dei candidati. I nomi li avremo solo dopo le Parlamentarie, alle quali tutti si possono iscrivere. Dopo le votazioni, potremo parlare dei candidati che, a quel punto, saranno scelti da tutti quelli che decideranno di partecipare alle Parlamentarie».

Il discrimine posto dai Pentastellati è che chi è sotto i 40 anni si candida alla Camera e chi ha più di 40 anni al Senato: «Vogliamo portare gente nuova e fresca in Parlamento – afferma Bindocci – e questo è un valore aggiunto alle nostre candidature».

Come spesso è accaduto anche in passato, le Parlamentarie si svolgeranno in modo rapido: «Così da evitare strategie pre-voto che non ci appartengono e portano solo a polemiche che avvelenano il voto», spiega Bindocci. «Le nostre candidature le sceglie la gente, non i partiti nelle loro stanze, come avviene invece nelle altre realtà partitiche italiane. Noi abbiamo un metodo chiaro, che si basa su un criterio chiaro e che è fondato soprattutto sulla democrazia».

Sebbene Bindocci non faccia alcun nome di possibili candidati, quello che gira con sempre maggiore insistenza è quello di Laura Maria Chiara Giorgi, che da tempo si sta muovendo come possibile candidata, cercando una propria visibilità.