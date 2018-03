Elezioni Politiche: come si vota e chi sono i candidati che si presentano in provincia di Lucca

LUCCA – Domani (domenica) alle 7 apriranno i seggi e questa campagna elettorale, breve e intensa, darà i suoi frutti. Solo dopo l’apertura delle urne si saprà quale formazione politica è riuscita nell’intento di convincere gli elettori a darle il voto. Intanto, però, è necessario capire come si vota. E per questo, il Ministero dell’Interno ha approntato un video molto chiaro che riassume le principali norme per questo voto a metà tra l’uninominale e il proporzionale.

Innanzi tutto è necessario sapere che le schede che verranno consegnate al seggio sono due: una di colore rosa per la Camera e una di colore giallo per il Senato.

Il voto lo si può esprimere in modo che sia valido apponendo una croce sul nome del candidato all’Uninominale – che sta sopra i simboli del partito o partiti che sostengono il candidato -, oppure sul partito al quale vogliamo dare la preferenza.

Nel primo caso il voto andrà al candidato all’Uninominale e, in modo proporzionale, ai partiti che lo sostengono. Nel caso il partito sia uno, ovviamente non sarà diviso.

E’ ammessa anche la doppia preferenza: in caso un candidato all’uninominale sia sostenuto da più partiti, si può barrare con una croce il nome del candidato e il simbolo del partito scelto per la preferenza.

Quello che, invece, non si può fare è dare il voto a un candidato del plurinominale – la lista di nomi accanto al simbolo del partito -: in caso venga barrato un singolo nome e non l’intera lista o il simbolo del partito scelto, infatti, il voto viene considerato ‘nullo’.

E adesso vediamo chi si presenta nella provincia di Lucca.

Per la Camera rientrano nel Collegio Uninominale 9-Lucca: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Capannori, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano Garfagnana, Sillano-Giuncugnano, Vagli di Sotto, Viareggio, Villa Basilica e Villa Collemandina

E questi sono i candidati così come appaiono nella scheda rosa:

CASAPOUND

Uninominale: Fabio Barsanti

Plurinominale: Carlotta Chiaraluce; Fabio Barsanti; Sara Benigni; Lorenzo Berti

LIBERI E UGUALI

Uninominale: Cecilia Carmassi

Plurinominale: Roberto Speranza; Roberta Agostini; Marco De Martin Mazzalon; Elisabetta Liberatore detta ‘Bamba’

CENTRODESTRA

Uninominale: Riccardo Zucconi

Plurinominale

FRATELLI D’ITALIA: Paolo Frassinetti; Giovanni Donzelli; Carmen Letizia Giorgianni; Riccardo Zucconi

FORZA ITALIA: Deborah Bergamini; Maurizio Carrara; Erica Mazzetti; Andrea Maestrini

NOI CON L’ITALIA: Cinzia Petrone; Francesco Pifferi Guasparini; Alessia Lombardi; Iacopo Bojola

LEGA NORD: Guglielmo Picchi; Vannia Gava; Guido Mottini; Elisa Montemagni

FORZA NUOVA

Uninominale: Emiliano Mari

Plurinominale: Carmen Minichilli; Claudio Cardillo; Maria Grazia Sansarello; Cristian Lorenzini

MOVIMENTO 5 STELLE

Uninominale: Piero Landi

Plurinominale: Riccardo Ricciardi; Gloria Vizzini; Daniele Ghiotti; Claudia Rossi

POTERE AL POPOLO

Uninominale: Luna Caddeo

Plurinominale: Domenico Maria Minervini detto Enio; Valentina Martini; Gianluca Venturini; Nicoletta Gini

PARTITO COMUNISTA

Uninominale: Katiuscia Marchetti

Plurinominale: Marco Rizzo; Katiuscia Marchetti; Marco Bondielli; Angela Sorrentino

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

Uninominale: Mauro Domenici

Plurinominale: Vittoria Polacci; Stefano Sigali; Anna Del Guerra; Mauro Domenici

CENTROSINISTRA

Uninominale: Stefano Baccelli

Plurinominale

CIVICA POPOLARE: Lorenzo Maria Marchi; Maria Eugenia Di Vita; Francesco Poggi; Patricia Omobolaji Adevemi

+EUROPA: Alessandra Bencini; Roberto Capelli; Simona Bruschi; Gianfranco Chelini

INSIEME: Angelo Andrea Zubbani; Alessandra Guidi; Roberto Nicoli; Marisa Anzilotti

PARTITO DEMOCRATICO: Maria Anna Madia; Antonello Giacomelli; Martina Nardi; Umberto Buratti

Sempre per la Camera e, quindi con la scheda rosa, votano invece nel collegio 06 di Pistoia le cittadine della Piana Altopascio e Montecarlo

Ecco i loro candidati, sempre come appaiono sulla scheda.

CASAPOUND

Uninominale: Giulia Migliorini

Plurinominale: Carlotta Chiaraluce; Fabio Barsanti; Sara Benigni; Lorenzo Berti

LIBERI E UGUALI

Uninominale: Arianna Benigni

Plurinominale: Roberto Speranza; Roberta Agostini; Marco De Martin Mazzalon; Elisabetta Liberatore detta ‘Bamba’

CENTRODESTRA

Uninominale: Maurizio Carrara

Plurinominale

FRATELLI D’ITALIA: Paolo Frassinetti; Giovanni Donzelli; Carmen Letizia Giorgianni; Riccardo Zucconi

FORZA ITALIA: Deborah Bergamini; Maurizio Carrara; Erica Mazzetti; Andrea Maestrini

NOI CON L’ITALIA: Cinzia Petrone; Francesco Pifferi Guasparini; Alessia Lombardi; Iacopo Bojola

LEGA NORD: Guglielmo Picchi; Vannia Gava; Guido Mottini; Elisa Montemagni

FORZA NUOVA

Uninominale: Maria Grazia Sansarello

Plurinominale: Carmen Minichilli; Claudio Cardillo; Maria Grazia Sansarello; Cristian Lorenzini

MOVIMENTO 5 STELLE

Uninominale: Sandra Magnani

Plurinominale: Riccardo Ricciardi; Gloria Vizzini; Daniele Ghiotti; Claudia Rossi

POTERE AL POPOLO

Uninominale: Giulia Ponti

Plurinominale: Domenico Maria Minervini detto Enio; Valentina Martini; Gianluca Venturini; Nicoletta Gini

PARTITO COMUNISTA

Uninominale: Roberto Bardi

Plurinominale: Marco Rizzo; Katiuscia Marchetti; Marco Bondielli; Angela Sorrentino

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

Uninominale: Anna Del Guerra

Plurinominale: Vittoria Polacci; Stefano Sigali; Anna Del Guerra; Mauro Domenici

CENTROSINISTRA

Uninominale: Edoardo Fanucci

Plurinominale

CIVICA POPOLARE: Lorenzo Maria Marchi; Maria Eugenia Di Vita; Francesco Poggi; Patricia Omobolaji Adevemi

+EUROPA: Alessandra Bencini; Roberto Capelli; Simona Bruschi; Gianfranco Chelini

INSIEME: Angelo Andrea Zubbani; Alessandra Guidi; Roberto Nicoli; Marisa Anzilotti

PARTITO DEMOCRATICO: Maria Anna Madia; Antonello Giacomelli; Martina Nardi; Umberto Buratti

La Versilia storica e, cioè, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema, votano, invece, con il Collegio 08 di Massa. Ecco chi troveranno come candidati nella scheda rosa per la Camera.

CASAPOUND

Uninominale: Andrea Massetani

Plurinominale: Carlotta Chiaraluce; Fabio Barsanti; Sara Benigni; Lorenzo Berti

LIBERI E UGUALI

Uninominale: Chiara Geloni

Plurinominale: Roberto Speranza; Roberta Agostini; Marco De Martin Mazzalon; Elisabetta Liberatore detta ‘Bamba’

CENTRODESTRA

Uninominale: Deborah Bergamini

Plurinominale

FRATELLI D’ITALIA: Paolo Frassinetti; Giovanni Donzelli; Carmen Letizia Giorgianni; Riccardo Zucconi

FORZA ITALIA: Deborah Bergamini; Maurizio Carrara; Erica Mazzetti; Andrea Maestrini

NOI CON L’ITALIA: Cinzia Petrone; Francesco Pifferi Guasparini; Alessia Lombardi; Iacopo Bojola

LEGA NORD: Guglielmo Picchi; Vannia Gava; Guido Mottini; Elisa Montemagni

FORZA NUOVA

Uninominale: Leonardo Cabras

Plurinominale: Carmen Minichilli; Claudio Cardillo; Maria Grazia Sansarello; Cristian Lorenzini

MOVIMENTO 5 STELLE

Uninominale: Adriano Simoncini

Plurinominale: Riccardo Ricciardi; Gloria Vizzini; Daniele Ghiotti; Claudia Rossi

POTERE AL POPOLO

Uninominale: Silvano Lazzini

Plurinominale: Domenico Maria Minervini detto Enio; Valentina Martini; Gianluca Venturini; Nicoletta Gini

PARTITO COMUNISTA

Uninominale: Marco Bondielli

Plurinominale: Marco Rizzo; Katiuscia Marchetti; Marco Bondielli; Angela Sorrentino

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

Uninominale: Stefano Sigali

Plurinominale: Vittoria Polacci; Stefano Sigali; Anna Del Guerra; Mauro Domenici

CENTROSINISTRA

Uninominale: Cosimo Maria Ferri

Plurinominale

CIVICA POPOLARE: Lorenzo Maria Marchi; Maria Eugenia Di Vita; Francesco Poggi; Patricia Omobolaji Adevemi

+EUROPA: Alessandra Bencini; Roberto Capelli; Simona Bruschi; Gianfranco Chelini

INSIEME: Angelo Andrea Zubbani; Alessandra Guidi; Roberto Nicoli; Marisa Anzilotti

PARTITO DEMOCRATICO: Maria Anna Madia; Antonello Giacomelli; Martina Nardi; Umberto Buratti

Passiamo quindi alla scheda gialla, quella che serve per votare per il Senato. In questo caso, la provincia di Lucca è divisa in due collegi: il Collegio Uninominale 05 di Lucca che comprende: Bagni di Lucca; Barga; Borgo a Mozzano; Camaiore; Capannori; Camporgiano; Careggine; Castelnuovo Garfagnana; Castiglione Garfagnana; Coreglia Antelminelli; Fabbriche di Vergemoli; Forte dei Marmi; Fosciandora; Gallicano; Lucca; Massarosa; Minucciano; Molazzana; Pescaglia; Piazza al Serchio; Pietrasanta; Pieve Fosciana; Porcari; San Romano Garfagnana; Seravezza; Sillano-Giuncugnano; Stazzema; Vagli di Sotto; Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina.

Votano, invece, nel Collegio Uninominale 03 di Prato le cittadine di Altopascio e Montecarlo.

Ed ecco la scheda gialla per il collegio Uninominale 05 con i candidati così come appaiono.

MOVIMENTO 5 STELLE

Uninominale: Sara Paglini

Plurinominale: Laura Bottici; Gianluca Ferrara; Sara Paglini; Nicola Zeloni

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Uninominale: Giuseppina Tommasi

Plurinominale: Claudio Ciarpaglini; Laura Novi; Domenico Marsili; Giuseppina Tommasi

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

Uninominale: Carla Stefanini

Plurinominale: Katiuscia Biondi; Massimo Finetti, Carla Stefanini; Matteo Cappelletti

LIBERI E UGUALI

Uninominale: Luca Baccelli

Plurinominale: Alessa Petraglia; Giulio Marcon; Angela Riviello; Antonio Natali

POTERE AL POPOLO

Uninominale: Francesco Corrotti detto ‘Merlo’

Plurinominale: Andrea Malpezzi; Mara Nistri; Fabrizio Bianchi; Tatiana Bertini

CENTRODESTRA

Uninominale: Massimo Mallegni

Plurinominale

LEGA NORD: Alberto Bagnai; Sona Fregolent; Manuel Vescovi; Tiziana Nisini

NOI CON L’ITALIA: Luigi Morelli; Michela Rugani; Enrico Mencattini; Carola Parano

FORZA ITALIA: Massimo Mallegni; Barbara Masini; Tommaso Villa; Rita Pieri in Golin

FRATELLI D’ITALIA: Achille Totaro; Marina Staccioli; Patrizio Giacomo La Pietra; Angela Sirello

PARTITO COMUNISTA

Uninominale: Franco Pianelli

Plurinominale: Sergio Baracchi; Silvia Cagnoli; Alessandro Massimo Facchinetti, Daniela Simi

FORZA NUOVA

Uninominale: Alessandra Guarducci

Plurinominale: Valentina Dini; Fabio Gori; Mihaela Drutu; Michele Ghilarducci

CASAPOUND

Uninominale: Riccardo Bergamini

Plurinominale: Antonietta De Ieso; Massimiliano Bartolozzi; Antonella Gialli; Riccardo Bergamini

CENTROSINISTRA

Uninominale: Andrea Marcucci

Plurinominale:

PARTITO DEMOCRATICO: Roberta Pinotti; Andrea Marcucci, Caterina Biti; Lorenzo Becattini

CIVICA POPOLARE: Donatella Buonriposi; Marco Pratesi; Serena Frediani; Sergio Castiglione

+EUROPA: Marco Perduca; Wilhelmine Schett, detta Mina Welby; Massimo Ignazio Bulckaen; Giulia Simi

INSIEME: Elena Pulcini; Francesco Berti; Elisabetta Cianfanelli; Paolo Fantin

Come si diceva, invece, avranno candidati diversi da quelli di Lucca gli elettori di Altopascio e Montecarlo, che votano nel collegio 03 di Prato. Ecco, quindi, chi potranno scegliere di votare.

MOVIMENTO 5 STELLE

Uninominale: Ubaldo Nannucci

Plurinominale: Laura Bottici; Gianluca Ferrara; Sara Paglini; Nicola Zeloni

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Uninominale: Mario Capecchi

Plurinominale: Claudio Ciarpaglini; Laura Novi; Domenico Marsili; Giuseppina Tommasi

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

Uninominale: Matteo Cappelletti

Plurinominale: Katiuscia Biondi; Massimo Finetti, Carla Stefanini; Matteo Cappelletti

LIBERI E UGUALI

Uninominale: Angela Riviello

Plurinominale: Alessa Petraglia; Giulio Marcon; Angela Riviello; Antonio Natali

POTERE AL POPOLO

Uninominale: Mara Nistri

Plurinominale: Andrea Malpezzi; Mara Nistri; Fabrizio Bianchi; Tatiana Bertini

CENTRODESTRA

Uninominale: Patrizio Giacomo La Pietra

Plurinominale

LEGA NORD: Alberto Bagnai; Sona Fregolent; Manuel Vescovi; Tiziana Nisini

NOI CON L’ITALIA: Luigi Morelli; Michela Rugani; Enrico Mencattini; Carola Parano

FORZA ITALIA: Massimo Mallegni; Barbara Masini; Tommaso Villa; Rita Pieri in Golin

FRATELLI D’ITALIA: Achille Totaro; Marina Staccioli; Patrizio Giacomo La Pietra; Angela Sirello

PARTITO COMUNISTA

Uninominale: Alessandro Massimo Facchinetti

Plurinominale: Sergio Baracchi; Silvia Cagnoli; Alessandro Massimo Facchinetti, Daniela Simi

FORZA NUOVA

Uninominale: Rosa Anna Trinchese

Plurinominale: Valentina Dini; Fabio Gori; Mihaela Drutu; Michele Ghilarducci

CASAPOUND

Uninominale: Antonietta De Ieso

Plurinominale: Antonietta De Ieso; Massimiliano Bartolozzi; Antonella Gialli; Riccardo Bergamini

CENTROSINISTRA

Uninominale: Caterina Bini

Plurinominale:

PARTITO DEMOCRATICO: Roberta Pinotti; Andrea Marcucci, Caterina Biti; Lorenzo Becattini

CIVICA POPOLARE: Donatella Buonriposi; Marco Pratesi; Serena Frediani; Sergio Castiglione

+EUROPA: Marco Perduca; Wilhelmine Schett, detta Mina Welby; Massimo Ignazio Bulckaen; Giulia Simi

INSIEME: Elena Pulcini; Francesco Berti; Elisabetta Cianfanelli; Paolo Fantin

Ed ecco il video che spiega nel dettaglio come votare