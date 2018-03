Elezioni: in provincia di Lucca l’affluenza alle 19 è quasi al 62 per cento

LUCCA – E’ quasi al 62 per cento – 61,72 per cento la percentuale esatta –

l’affluenza in provincia di Lucca alla rilevazione delle 19. Gli elettori hanno risposto quindi in massa alla chiamata alle urne su tutto il territorio. Un dato che è in linea con quello regionale che si attesta al 63,88 per cento e superiore a quello nazionale che è attorno al 58 per cento.

Sul fronte dei disagi, si sono registrate code lunghe a causa del tagliando antifrode: in molti seggi infatti si sono verificati ritardi non da poco nell’espletamento delle procedure di voto proprio a causa del tagliando che deve venire letto e controllato.

Mentre ci sarà tempo fino alle 23 per esprimere la propria volontà di voto, vediamo come sono andati i singoli comuni della provincia.

Nel capoluogo, Lucca, alle 19 ha votato il 60,7% degli aventi diritto, mentre il comune dove si è votato di più, a questa rilevazione è Camporgiano dove si sono recati alle urne il 72,12% di coloro che potevano votare. Da segnalare, inoltre, il crollo dell’affluenza alle urne a Porcari, l’unico dove alle 19 ha votato meno del 50 per cento degli elettori.

Ad Altopascio ha votato il 55,71%; Bagni di Lucca: 61,05%; Barga: 68,09%; Borgo a Mozzano: 62,43%; Camaiore 63,88%; Camporgiano: 72,12%; Capannori: 63,96%; Careggine: 63,16% Castelnuovo Garfagnana: 67,02%; Castiglione Garfagnana: 67,67%; Coreglia Antelminelli: 70,24%; Fabbriche di Vergemoli: 58,87%; Forte dei Marmi: 66,21%; Fosciandora: 70,83%; Gallicano: 67,58%; Massarosa: 62,30%; Minucciano: 61,19%; Molazzana: 67,07%; Montecarlo: 57,16%; Pescaglia: 59,15%; Piazza al Serchio: 62,91%; Pietrasanta: 61,74%; Pieve Fosciana: 60,02%; Porcari: 48,83%; San Romano in Garfagnana: 69,75%; Seravezza: 59,89%; Sillano-Giuncugnano: 65,20%; Stazzema: 59,23%; Vagli Sotto: 63,32%; Viareggio: 60,03%; Villa Basilica: 61,67%; Villa Collemandina: 67,34%.

Si può votare fino alle 23 di questa sera e, in provincia di Lucca, nel dettaglio, gli elettori per la Camera (diritto di voto dai 18 anni compiuti entro domenica) sono 307mila 697 (147mila 512 maschi e 160mila 185 femmine), mentre per il Senato (diritto di voto dai 25 anni) sono 286mila 411 (136mila 560 maschi e 149mila 851 femmine).

Le sezioni in totale sono 463. Lucca, da sola, conta 68mila 855 elettori (32mila 718 maschi e 36mila 137 femmine) per la Camera e 64mila 082 (30mila 291 uomini e 33mila 791 donne) per il Senato.