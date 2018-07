Elezioni: in pagamento i compensi elettorali di 162 componenti dei seggi, ecco come riscuoterli

PIETRASANTA – In pagamento i compensi elettorali delle recenti elezioni comunali previsti per i componenti del seggio. In tutto 27 presidenti, 27 segretari e 108 scrutatori per un totale di 162 residenti coinvolti nei due turni del 10 e del ballottaggio del 24 giugno. I presidenti dovranno riscuotere 150 euro per singolo turno, segretari e scrutatori 120. La notizia è stata pubblicata sul sito del Comune di Pietrasanta www.comune.pietrasanta.lu.it.

I compensi possono essere riscossi presso la tesoreria del Comune individuata nel Banco BPM Spa (ex Cassa di Risparmio di Lucca). Il compenso – precisa l’amministrazione – può essere riscosso a Pietrasanta, Tonfano ed in qualsiasi altra agenzia del territorio nazionale.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts