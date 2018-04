Elettrodotto Terna: il Comitato indice un’assemblea pubblica per l’11 aprile

LUCCA – L’annuncio che il Ministero dell’Ambiente ha deciso quale sarà la soluzione scelta tra le quattro a suo tempo presentate da Terna per l’adeguamento del tracciato dell’elettrodotto che interessa anche il territorio dell’Oltreserchio.

La soluzione immaginata è devastante per il paese di Nozzano e aggrava i problemi degli abitanti di Maggiano e dei paesi limitrofi dove i tralicci già ci sono.

I tralicci attuali, si dice infatti, non verranno demoliti, e sarà realizzata a Filettole, in comune di Vecchiano, a ridosso del confine con Nozzano, una centrale di trasformazione della superficie di 12.800 mq, (quasi due campi da calcio) dalla quale partiranno i raccordi per raggiungere le linee ad alta tensione.

Eravamo stati purtroppo facili profeti quando, nel novembre 2016, in un’assemblea tenuta a Nozzano, denunciammo le manovre di potenti e famosi proprietari di ville situate nei dintorni per spostare a casa nostra tralicci e problemi. E fummo accusati di essere ingenerosi nei confronti di chi tanto aveva fatto per non far realizzare l’elettrodotto. A leggere l’articolo, pare purtroppo che avessimo ragione.

Dopo quell’assemblea, i combattivi comitati che intorno a tali signori (e signore) si radunano, non si sono più fatti né vedere né sentire: oggi capiamo perché!!!

Al contrario di loro, noi non vogliamo vendere fumo: non sappiamo se la nostra opposizione alla scelta del Ministero avrà successo: ma è una battaglia che andrà fatta, con decisione, coerenza e costanza.

Abbiamo invitato all’assemblea rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Lucca e Vecchiano; analogo invito inviamo a tutti i consiglieri dei due comuni. Siamo certi che la loro posizione sarà analoga a quella del passato, e ribadiranno la loro contrarietà al progetto.

Ne abbiamo bisogno, come abbiamo bisogno del sostegno dei consiglieri regionali e dei parlamentari lucchesi, che invitiamo a partecipare all’assemblea.

Come abbiamo bisogno, soprattutto, del sostegno di tutta la popolazione dell’Oltreserchio.

Per questo il Comitato ha indetto per venerdì 11 aprile ore 21 un’assemblea pubblica, all’impianto sportivo polivalente di Nozzano

Pier Luigi Ferrenti, anche a nome di altri abitanti di Nozzano Castello