Elena Torre in trasferta a Modena con “Il mistero delle antiche rotte”

MODENA – Domenica 8 aprile alle 15 Elena Torre, scrittrice versiliese al suo secondo libro mainstream, sarà ospite della manifestazione nazionale Play Festival del Gioco, all’interno della rassegna “Il ruolo del libro” ideata e condotta dalla giornalista Anna Benedetto per Gattaiola.it e sviluppata con Lucca Comics and Games.

Elena Torre è scrittrice, giornalista e giocatrice di ruolo. Autrice prolifica ed eclettica, dal 2005 si muove con passione ed entusiasmo toccando i generi più diversi: racconti, saggi, gialli, favole e storie per bambini, testi teatrali. A 10 anni dalla sua prima pubblicazione, nel 2015, è uscito “Il segreto dei custodi della fede” per Cairo editore, primo volume di una trilogia dedicata alla scoperta di misteri in compagnia di un manipolo di studiosi e investigatori che si muovono tra reale e occulto. Gli ha fatto seguito, due anni dopo, “Il mistero delle antiche rotte”, avventura corale alla scoperta della storia e dei suoi segreti, sempre attuali.

Nella costruzione di entrambi i libri si legge un profondo legame con le campagne narrative per i giochi di ruolo, e per questo Elena Torre è già intervenuta a Lucca Comics and Games nel novembre 2017, ed oggi è ospite di Play Modena. La rassegna “Il ruolo del libro” è nata per evidenziare il legame narrativo che corre fra il gioco e il libro, attraverso incontri con autori che sono anche giocatori, perché con una buona storia si può giocare.

La scrittrice sarà anche ospite dello spazio interviste di Gioconomicon (stand A11), sempre domenica alle 12,15. Il libro è in vendita allo stand di Stratagemma (Firenze).