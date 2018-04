Ego Wellness Resort al primo posto tra i Top Clubs

LUCCA – Ego Wellness Resort è risultata prima in Italia e sesta al mondo nella sfida globale indetta da Technogym tra i Top Clubs, un appuntamento molto atteso nel settore fitness mondiale per invitare tutti ad adottare uno stile di vita attivo, sano e migliorare così la qualità della vita. Let’s Move for a Better World 2018 si è conclusa sabato sera, dopo tre settimane e ha visto l’adesione di circa 800 club e oltre 200mila persone in tutto il mondo.