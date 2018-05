Ego Slow Roll, la bicicletta notturna per le vie di Lucca

LUCCA – Tra le più attese iniziative wellness aperte a tutti torna il prossimo giovedì 3 maggio la quarta edizione della Ego Slow Roll.

Cos’è? Una “lenta e tranquilla pedalata”, in gruppo, per le vie di Lucca, in notturna. Quindici chilometri di percorso, nuovo, tra Mura e circonvallazione con le proprie biciclette (o presa a noleggio presso il punto di ritrovo, Ego City Lab di Via Carlo Del Prete). Ognuna personalizzata come meglio si desidera, sicuramente ben illuminata. I volontari incaricati con pettorina gialla precederanno e chiuderanno il gruppo per vigilare sul percorso, per garantire sempre il massimo della sicurezza. Esiste anche un simpatico codice di comportamento, per mantenere sicurezza e dimostrare rispetto alla comunità: gruppo unito; stai a destra; comunica, stai attento e sii consapevole; condividi la strada; roll slow; non fare l’esibizionista; non gettare rifiuti; incoraggia positivamente; non fare rumori molesti; fai amicizie e divertiti; illumina e illuminati; con il caschetto è meglio; pedala e…passaparola!

L’idea è semplice, ma la semplicità non è da dare per scontata. Pedalare in tranquillità, di notte, significa avere meno problemi di traffico e gustarsi la città da un altro punto di vista. Come si faceva da ragazzi e come non pensiamo troppo spesso di fare. Per una sera via dal divano… e tutti in bicicletta, grandi e piccini. Da non sottovalutare l’aspetto strettamente fitness – calorie perse senza pensarci troppo – e quello del benessere globale.

<<Monitoriamo le proposte wellness di tutto il mondo. Cerchiamo di imparare di continuo e di offrire sempre momenti di aggregazione, sport e divertimento. Anche per questo siamo stati riconosciuti Top Premium Club anche quest’anno.. – spiega Renato Malfatti, titolare Ego -. Abbiamo scoperto che a Detroit da qualche hanno organizzano le ride bike night, pedalate notturne non competitive, per invitare all’attività fisica in tutta piacevolezza e senza troppi sforzi. Ego Slow Roll è l’occasione per sperimentare la stessa esperienza, che trasformeremo in appuntamento mensile.”

La partecipazione è gratuita e tra tutti i partecipanti sarà estratta a sorte proprio una bicicletta da città. Il ritrovo per tutti sarà in Viale Carlo Del Prete, 51, presso l’Ego City Fit Lab, alle ore 20.30.

Per info e iscrizioni rivolgersi allo staff. Invita a fare una pedalata di gruppo, in notturna, in nome della cultura “slow” e “wellness”, ovvero di uno stile di vita attento ai valori della cura e del benessere verso se stessi e gli altri.

Lo scrittore Luis Sepùlveda, autore di una straordinaria favola intitolata Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, attribuisce alla lentezza il valore di un comportamento di rottura, di un gesto rivoluzionario: «È una nuova forma di resistenza, in un mondo dove tutto è troppo veloce. E dove il potere più grande è quello di decidere che cosa fare del proprio tempo» dice Sepùlveda.

E’ questo il concetto slow che muove l’evento più “rivoluzionario” di Ego Fit Fiesta, la festa del Fitness di Lucca organizzata da Ego Wellness Resort.