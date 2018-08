Edilizia Scolastica: Villa Basilica si vede ammettere al finanziamento un progetto da 1 milione di euro

VILLA BASILICA – l Comune di Villa Basilica è stato ammesso al finanziamento di oltre 1 milione e 100mila euro dalla Regione Toscana in favore della Scuola Primaria “Salvo d’Acquisto” e della Secondaria “Stefano Franchi”. Questo finanziamento verrà utilizzato per l’adeguamento sismico delle strutture e per aumentarne la sicurezza.

È un grande risultato quello ottenuto dall’Amministrazione Comunale, il cui progetto è risultato tra i vincenti nell’ambito del bando regionale “BEI 2” (Banca Europea degli Investimenti), per l’ottenimento dei finanziamenti per lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici. La Regione Toscana ha infatti approvato, nei giorni scorsi, il decreto dirigenziale a cui è allegata la graduatoria triennale che certifica quali opere rientreranno nel piano.

«Il lavoro – afferma il sindaco Giordano Ballini – è stato portato a compimento con l’aiuto dell’Ufficio Tecnico e del Vicesindaco Elisa Anelli. La ristrutturazione della Scuola Primaria “Salvo D’Acquisto” e della Secondaria “Stefano Franchi” era una nostra priorità. Quello dell’edilizia scolastica è uno dei temi che più sta a cuore all’Amministrazione Comunale di Villa Basilica perché direttamente collegato con la formazione dei nostri ragazzi e, conseguentemente, con il loro futuro».

«Non c’è soltanto l’adeguamento sismico – aggiunge il vicesindaco Anelli – nei piani dell’Amministrazione Comunale. Lavoriamo in continuo contatto con le Scuole a numerosi altri progetti, come ad esempio quello che riguarda l’efficientamento energetico degli edifici scolastici».