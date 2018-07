Edilizia scolastica: a pieno ritmo le attività per garantire un plesso scolastico agli studenti degli istituti Paladini-Civitali

LUCCA – Proseguono senza sosta gli interventi della Provincia di Lucca per il rispetto dei tempi di consegna delle aule al Paladini-Civitali entro la data del prossimo 17 settembre.

E’ pervenuta oggi la notizia della disponibilità della ASL di mettere a disposizione l’intero edificio 7 di campo di Marte, già sede del centro trasfusionale, per le attività didattiche e uffici della scuola.

Proprio la richiesta della totalità dell’edificio era una delle richieste giunte al presidente Luca Menesini nel corso della riunione dello scorso 23 luglio svoltasi a Palazzo Ducale alla presenza di insegnanti, tecnici, genitori ed alunni della scuola. Menesini si era impegnato a convincere i vertici aziendali dell’opportunità di questa scelta. Oggi è giunto il semaforo verde e grazie a questa novità sarà possibile ridurre ulteriormente il numero dei prefabbricati.

Intanto stamattina i tecnici della Provincia hanno effettuato una riunione con le aziende fornitrici di servizi per la predisposizione del progetto di allacciamenti necessari ai container stessi.

Nella prossima settimana verranno intanto incontrati i tecnici di CCT Toscana Nord per definire un adeguato servizio di trasporto pubblico per gli studenti tenendo in considerazione la nuova sede.

Infine nei prossimi giorni saranno previste ulteriori riunioni con i Dirigenti scolastici delle scuole interessate dal progetto per individuare soluzioni idonee a risolvere alcune criticità sollevate.

“Il progetto di risistemazione del Paladini Civitali sta evolvendo anche grazie al contributo di tutti i soggetti in campo. La campagna di ascolto della scuola, delle famiglie e degli studenti perseguita dalla Provincia non è stata di mera forma, ma rappresenta un contributo significativo che sta arricchendo e migliorando il progetto iniziale” afferma Menesini. “Sono sicuro che ci siano tutte le condizioni per rispettare i tempi prestabiliti. Alle polemiche e ai discorsi preferisco i fatti. Un’emergenza reale e di dimensioni elevate sta virando verso soluzioni equilibrate grazie alla collaborazione ad ogni livello delle istituzioni coinvolte che voglio ringraziare per il pragmatismo e il senso di responsabilità dimostrato. Un ringraziamento particolare va al Prof. Lazzari, dirigente scolastico dell’ITC Carrara, e a tutto il corpo docente di tale istituto che con un atteggiamento inclusivo rispetto alle problematiche generali del sistema scolastico lucchese hanno saputo contribuire alla risoluzione di problemi rilevanti. Infine un grazie alla Regione Toscana e alla ASL, a partire dal Direttore Generale Maria Teresa De Lauretis e a tutti i dipendenti coinvolti che hanno colto fin da subito la strategicità dell’area di campo di Marte al fine di ridurre al minimo i disagi per gli studenti che frequenteranno il plesso scolastico lavorando convintamente per una positiva soluzione dell’emergenza”.