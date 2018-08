Edilizia residenziale pubblica, in corso intervento straordinario a Piazzanello

PESCAGLIA – Un nuovo alloggio di edilizia residenziale pubblica sarà presto reso disponibile a Pescaglia. Erp Lucca ha infatti dato il via a un intervento di manutenzione straordinaria dell’immobile situato in località Piazzanello nella frazione capoluogo. L’opera, concordata con l’amministrazione comunale, viene eseguita dal soggetto gestore dell’edilizia residenziale pubblica con un investimento di 55mila euro.

«Si tratta di un intervento molto importante per il nostro territorio perché da una parte migliorerà l’edificio dove già si trovano tre famiglie, dall’altra renderà utilizzabile anche un quarto alloggio – dichiara il sindaco, Andrea Bonfanti -. Nonostante le liste di attesa per l’inserimento nell’edilizia residenziale pubblica siano state azzerate negli scorsi mesi, accogliamo ben volentieri questa ulteriore disponibilità, che ci permetterà di risolvere in maniera concreta i problemi abitativi delle famiglie più in difficoltà economica. Ringraziamo Erp per il rilevante investimento compiuto per Pescaglia».

L’intervento in corso a Piazzanello, che sarà completato entro la fine dell’estate, riguarda la sistemazione della copertura e il rifacimento delle facciate esterne del fabbricato. Il nuovo alloggio sarà assegnato con un bando in pubblicazione entro la fine dell’anno.

Nel territorio di Pescaglia saranno così disponibili complessivamente 24 appartamenti Erp: Dieci a Convalle località Trebbio, nove a Piegaio, quattro a Pescaglia località Piazzanello e uno a Monsagrati.