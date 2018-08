Edilizia a Pietrasanta: interrogazione di Neri, ‘Servono risposte chiare’

PIETRASANTA – A seguito di una vicenda complessa che ha visto il rilascio di un permesso a costruire da parte del Comune di Pietrasanta, poi sospeso in quanto di superfice doppia del previsto e poi all’indomani delle recenti elezioni amministrative di nuovo concesso con archiviazione della sospensione il consigliere comunale Ettore Neri ha depositato un’interrogazione per porre alcuni quesiti all’amministrazione: “Per quale motivo il Comune ha provveduto unilateralmente a riattivare il permesso, sebbene la stessa pubblica amministrazione avesse legato l’esito della istruttoria alla conclusione del procedimento penale in corso sulla vicenda? Nel caso che l’autorità giudiziaria ritenga che ci sia stato un comportamento penalmente rilevante e dunque sostanziale per l’esito dell’istruttoria, il Comune come potrà tutelarsi ? Per quale motivo in pendenza di un ricorso amministrativo e in assenza di richieste transattive il Comune ha unilateralmente riavviato il permesso a costruire ? Il Comune ci deve dichiarare ufficialmente che l’intervento, realizzato in palese difformità al Regolamento Urbanistico, è comunque legittimo e commerciabile. Gli errori possono essere frequenti e comunque commessi in buona fede – prosegue Neri – non ho nessuna intenzione di attribuire colpe a nessuno, ma chiedo chiarezza”. La questione ovviamente si estende dal caso singolo alla metodologia generale: ”Quanti e quali sono i provvedimenti edilizi attualmente sospesi tramite avvio di procedimento e quali esiti hanno avuto? – si chiede Neri nell’interrogazione – In altri termini se attualmente ci sono casi simili a quello in oggetto è stato attuato comportamento analogo? Come verranno considerate le tolleranze nelle varie pratiche edilizie visto che di fatto pare legittimo costruire il doppio di quanto consentito dalla legge?”. Tante domande a cui adesso l’amministrazione Giovannetti dovrà dare delle risposte in consiglio comunale.

Ettore Neri

Capogruppo Pd