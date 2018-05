Edda Berg, casa di moda lucchese, sbarca alla Montecarlo Fashion Week insieme ad Emma Morton

LUCCA – Edda Berg, casa di moda con sede a Lucca, annuncia per il secondo anno consecutivo la sua presenza alla “Monte Carlo Fashion Week” che si terrà dal 16 al 20 maggio nel Principato di Monaco. A sfilare in passerella sarà la linea “Ready Couture”, formata da capi della collezione “Uniqueness” dal gusto “Pop-Ton”. Ad accompagnare il défilé sarà la voce della cantante Emma Morton, house ambassador del brand. La sfilata anticiperà il lancio dell’e-commerce di Edda Berg dove saranno disponibili i capi di tale collezione.

MCFW è l’evento ufficiale che presenta nel Principato di Monaco le proposte più interessanti delle case di moda emergenti. Oltre che alle sfilate esclusive buyers internazionali, redattori di moda, stampa, blogger, influencer e ospiti VIP parteciperanno a eventi di moda, sociali e glamour.

Edda Berg presenterà al pubblico la sua linea “Ready Couture”, formata da abiti che fanno parte della collezione “Uniqueness”: una selezione di pezzi unici o in serie limitata che mixa capi di alta moda ad altri “Ready to wear”. La donna Edda Berg apparirà immersa in un arcobaleno di tessuti e di colori dalle tinte decise, mescolando l’eleganza del bon ton all’audacia del pop, creando un risultato dal sapore “Pop-Ton”.

Ad accompagnare le uscite sul catwalk, sarà la voce della splendida cantante Emma Morton, testimonial Edda Berg, che ha da poco lanciato il suo nuovo album “Bitten by the Devil”.

“Siamo davvero felici di poter essere a Monte Carlo per il secondo anno consecutivo. La Monte Carlo Fashion Week è un importante palcoscenico internazionale sul quale abbiamo l’opportunità di mostrare il nostro lavoro. Le nostre idee prendono forma grazie alle maestranze che fanno parte del territorio e vederle sfilare su una passerella così importante per noi è un onore oltre che una grande emozione. Ogni creazione è stata curata nei minimi dettagli grazie a sarte e artigiani altamente specializzati con i quali collaboriamo quotidianamente e che rappresentano il vanto del nostro vero Made in Italy .” Queste le parole di Ilaria Grossi, Direttrice Creativa di Edda Berg.