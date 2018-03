Ecco tutte le modalitÃ  per il rilascio della carta d’identitÃ  elettronica

BORGO A MOZZANO – Dal 27 marzo 2018, come previsto dalla Legge 125/2015, disciplinata dal D.M. 23/12/2015, la nuova CARTA D’IDENTITÀ, il documento avente funzione di identificazione del cittadino e di titolo di viaggio nei paesi appartenenti all’Unione Europea, sarà emessa in formato elettronico.

COME RICHIEDERLA:

Il cittadino può chiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) al Comune di residenza o di dimora nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione.

Inizialmente La carta di identità elettronica sarà elaborata presso l’Ufficio Anagrafe esclusivamente previo appuntamento.

Il cittadino potrà prenotare giorno e orario con le seguenti modalità:

• Direttamente allo Sportello dell’Uff. Anagrafe (orario apertura dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13)

• Telefonando al n° 0583/820438

QUANTO COSTA:

la Carta d’Identità Elettronica avrà un costo di € 22,21 e il pagamento dovrà essere effettuato prima di avviare la pratica.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

• N° 1 fototessera

• Codice fiscale/tessera sanitaria

• Documento d’identità in scadenza/scaduto

In fase di rilascio verranno acquisite le impronte digitali.

CASI PARTICOLARI:

• Richieste di emissione della carta di identità elettronica per i figli minori: è necessario presentare anche dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente potestà genitoriale. In alternativa è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare

• Nel caso in cui il cittadino richiedente non abbia alcun documento comprovante la sua identità è necessaria la presenza di due testimoni

• Per i cittadini impossibilitati a presentarsi per malattie gravi o altre motivazioni documentabili: rivolgersi allo Sportello per le informazioni sulla procedura.

TEMPI PER IL RILASCIO:

Si fa presente che

1. Dalla data di decorrenza dell’emissione delle carte di identità in formato elettronico, non saranno più rilasciate le carte di identità in formato cartaceo

2. La carta d’identità elettronica – a differenza di quella in formato cartaceo –

NON POTRÀ ESSERE ASSOLUTAMENTE RILASCIATA IL GIORNO STESSO DELLA RICHIESTA, ma sarà inviata per posta dal Ministero dell’Interno all’indirizzo indicato e recapitata entro dieci giorni dalla procedura di richiesta effettuata presso lo Sportello Anagrafe. Il cittadino può scegliere se riceverla presso l’indirizzo di residenza o ritirarla presso la Casa Comunale

3. Si può procedere alla richiesta di una nuova carta d’identità a partire da 6 mesi prima della data di scadenza di quella in corso di validit

4. Si può procedere alla richiesta di una nuova carta d’identità anche prima di 6 mesi dalla data di scadenza, in caso di furto, smarrimento o deterioramento

5. Si raccomanda, pertanto, i cittadini richiedenti di risolversi per l’eventuale richiesta di rilascio/rinnovo con congruo anticipo rispetto alle proprie necessità.