Ecco gli appuntamenti in tutta a provincia dedicati al tema dei diritti delle donne

LUCCA – Dai dibattiti ai seminari, dagli incontri alle rassegne culturali, dai convegni alle mostre, dalle visite guidate ai presìdi di sensibilizzazione. C’è veramente l’imbarazzo della scelta nel ricco programma di iniziative «Otto marzo e dintorni», calendario promosso dalla Provincia di Lucca, dai Comuni, enti e associazioni del territorio dalla Commissione provinciale Pari Opportunità, dalla Consigliera provinciale di Parità di Lucca.

Come ogni anno, infatti, l’amministrazione provinciale ha raccolto le iniziative che si svolgono sul territorio, dalla Piana di Lucca, alla Valle del Serchio, alla Versilia, a partire da questi giorni e che termineranno ad aprile, organizzate dalle associazioni e dalle amministrazioni comunali. Eventi che hanno come filo conduttore i temi legati al mondo femminile, per ricordare le conquiste politiche, sociali ed economiche che le donne hanno ottenuto in oltre un secolo di lotte, ma, al tempo stesso, per approfondire le problematiche connesse all’attualità e alla vita di ogni giorno.

Per quanto riguarda il capoluogo Lucca, si segnalano le iniziative in programma proprio nella giornata di giovedì 8 marzo quando dalle 9 alle 14, in piazza S. Michele, è prevista la raccolta fondi dell’Associazione Sciortino per la lotta alle neoplasie.

Alle 9,30 in convegno “Non si chiama diversità, si chiama valore” a Villa Bottini curato da Filcams Cgil Lucca; dalle 10 in piazza S. Michele la Commissione pari opportunità del Comune di Capannori distribuirà le camelie donate dal Centro culturale del Compitese, mentre sempre alle 10 in piazza Napoleone (fino alle 17) ci sarà l’iniziativa “I reni & la salute delle donne” organizzato dalla Cpo Ordine dei medici di Lucca, l’Usl Toscana Nord Ovest- nefrologia, in collaborazione con Provincia e Comune di Lucca e CRI. Sarà attivo un punto informativo delle strutture e dei servizi del territorio dedicate alle donne a cura del Codice Rosa, della Polizia, della Commissione pari opportunità della Provincia. Nell’occasione il Codice Rosa distribuirà rose gialle fatte all’uncinetto.

In piazza S. Michele (dalle 10) è previsto un presidio organizzato dal Centro antiviolenza Luna. Nel piazzale davanti alle scuole Custer de Nobili alle 10 è in programma l’intitolazione della strada a Berta di Toscana, discendente di Carlo Magno. Alle 12 l’inaugurazione nella sala degli Specchi del Comune di Lucca della mostra fotografica “Ritratto di donna”; alle 16,30 in piazzale Verdi il raduno per il corteo a sostegno del documenti #ioticredo che si snoderà per le vie del centro storico per poi concludersi in piazza S. Michele.

Giovedì 8 marzo a Palazzo Ducale la mattina (10-13) e nel pomeriggio (15-17) nel Teatrino di Elisa sono previste visite guidate al percorso olfattivo “Il naso e la storia” per scoprire la storia e i profumi dell’epoca di Elisa Bonaparte e Maria Luisa di Borbone. Alle 17 nella sala del Trono l’inaugurazione della rassegna d’arte “Creatività è donna” con le opere degli artisti dell’Unione cattolica artisti italiani di Lucca. Nella sala Ademollo, invece, alle 17,30 si terrà il concerto “Aspettando Lucca Jazz Donna 2018” con Ludovico Fulci, Gianfranco Borelli, Anna Chhulkina, Anna Armatys, Nino Pellegrini, Vladimiro Carboni e Bianca Barsanti. Prevista la lettura di brani dal libro “ Come chicchi di melograni” di Maria Pia Nicolai.

Tra le iniziative si segnala inoltre, venerdì 9 marzo alle 16,30 a Palazzo Ducale (sala Ademollo) il convegno “Aspettare stanca – un lungo cammino verso la parità” promosso dalla Prefettura e dalla Provincia di Lucca, dal Comune di Lucca con Confcommercio. Il convegno, che sarà coordinato dalla giornalista Sandra Bonsanti, vedrà i saluti del presidente della Provincia Luca Menesini e del sindaco Alessandro Tambellini. A seguire gli interventi del Prefetto di Lucca Maria Laura Simonetti, di Margherita Cassano (presidente della Corte d’Appello di Firenze), di Lucia Corrieri Puliti (vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca), del sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio e di Carla Guidi, presidente del Comitato provinciale delle professioni ordinistiche e di Rosa Oliva, presidente della Rete per le Parità.

Ecco, qui di seguito, le iniziative sull’intero territorio provinciale:

LUCCA, PIANA, VALLE DEL SERCHIO

17 e 31 marzo – Comune di Capannori, piazza A. Moro Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori Servizio sportello legale e fiscale dedicato alle donne – informazioni Ufficio cultura (0583/428434).

Dall’8 marzo al 23 marzo – Comune di Capannori, piazza A. Moro Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori Proiezione del video realizzato in sinergia con tutte le associazioni che operano sul territorio, con il contributo dei sindacati, dal titolo #IoTi Credo. Contemporanea distribuzione del video a tutte le scuole del territorio comunale

6 marzo dalle 17.00 alle 19.00 – Lucca – Palazzo Ducale – Sala Maria Luisa Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Bicentenario dell’insediamento a Lucca della Duchessa Maria Luisa di Borbone Incontri con Margarita Martinez “Ventagli e Bicorni”, ingresso libero.

7 marzo – 21 – Porcari – Auditorium Da Massa Carrara Comune di Porcari, con CIF Porcari, Croce Verde Porcari, Terziario Donna di Confcommercio Lucca, Porcari Attiva, Atletica Porcari, Fondazione Giuseppe Lazzareschi e Fondazione Cavanis Proiezione film “Suffragette – Le donne che hanno cambiato il mondo”.

8 marzo dalle 10 alle 12 – centro storico di Castelnuovo di Garfagnana. Associazione Progetto Donna, Comune di Castelnuovo G., Commissione comunale Pari Opportunità, Usl Toscana Nord Ovest, Liceo scientifico, I.T.T., I.P.S.I.A, I.T.C.G. e I. C. di Castelnuovo, Associazione Il ritrovo di Roberta, Centro di ascolto Non ti scordar di Te, Associazione La Luna, Scuola Civica di Musica, Scuola di Musica JAM, Dance Academy, Centro Studio Danza & Artis’t, Centro d’Arti Flash Mob creativo con esibizioni di vario genere: musica, danza, esposizione e illustrazione elaborati, performance artistiche.

8 marzo – Comune di Capannori Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori Costituzione di due presidi informativi sui servizi e la rete territoriale: dalle ore 10.00 alle 12.00 – interno distretto sanitario di Capannori dalle ore 15.00 alle 17.00 – centro Artemisia

8 marzo – 18.00 – Montecarlo – biblioteca comunale: Associazione ARPA, con il patrocinio del Comune di Montecarlo Proiezione del film “Cinquanta primavere” seguito da scambio di opinioni e momento conviviale.

8 marzo – 19.30 – Porcari – Fondazione Lazzareschi Comune di Porcari, con CIF Porcari, Croce Verde Porcari, Terziario Donna di Confcommercio Lucca, Porcari Attiva, Atletica Porcari, Fondazione Giuseppe Lazzareschi e Fondazione Cavanis “Yoga della risata” a cura di D. Quiriconi Apericena e incontro “Donne nelle istituzioni” . Nella giornata dell’8 marzo i commercianti di Porcari, aderenti all’iniziativa, offriranno sconti particolari a tutte le donne.

8/23 marzo – Comune di Capannori Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori, in collaborazione con la fotografa Serena Sgammini e l’Associazione culturale Il Ponte Mostra fotografica “Ritratti, l’evoluzione del ritratto fotografico nell’immaginario collettivo e affettivo”.

8 marzo – 20.30 – Bagni di Lucca – Casinò municipale di Ponte a Serraglio Artisti & Associati, Comune di Coreglia Antelminelli, Fondazione culturale Michel de Montagne, Istituto storico, Auser Filo d’Argento, Lions club Garfagnana, Associazione Risveglio, SPI CGIL Regione Toscana, gruppo fotografico l’Ora Blu – Mostra documentaria sulla Donna – apertura 16-19 fino al 17 marzo – Mostra fotografica “Sfide al femminile” – apertura dalle 16 alle 19 fino al 17 marzo 21.15: Concerto “Decibel … trio canoro swing”.

8 marzo – 21.15 – Capannori – Artè Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori Spettacolo “C’era una svolta” con Manuela Bollani.

8 marzo – 21 – Altopascio – Teatro “Puccini” Comune di Altopascio “La bastarda di Istanbul”; lo spettacolo sarà anticipato, alle 18, in sala Granai dall’incontro con gli attori, fra cui Serra Yilmaz.

9 marzo, nel pomeriggio su appuntamento – Porcari – Croce Verde Porcari Comune di Porcari, CIF Porcari, Croce Verde Porcari, Terziario Donna di Confcommercio Lucca, Porcari Attiva, Atletica Porcari, Fondazione Giuseppe Lazzareschi e Fondazione Cavanis Sportello di ascolto a disposizione delle donne, con la dottoressa I. Della Santa.

9 marzo 17.00 – Casinò municipale di Ponte a Serraglio Artisti & Associati, a cura di Francesca Rafanelli “Le donne ribelli”.

10 marzo ore 15.30 – S. Leonardo in Treponzio – Circoscrizione 4 Associazione culturale La Ruota, CPO comune di Capannori Scopertura targa ricordo ai lavatoi del paese.

10 marzo ore 15.30 – Porcari Comune di Porcari, CIF Porcari, Croce Verde Porcari, Terziario Donna di Confcommercio Lucca, Porcari Attiva, Atletica Porcari, Fondazioni Giuseppe Lazzareschi e Fondazione Cavanis Passeggiata delle donne…per le donne (km 3) Quota d’iscrizione € 2.00, il cui ricavato sarà devoluto al “Progetto Parrucche” dell’AVO – Associazione Volontari Ospedalieri All’arrivo in piazza Felice Orsi ristoro e cerimonia di dedica del parco giochi a Ida Del Carlo.

10 marzo – 17.00 – Casinò municipale di Ponte a Serraglio Artisti & Associati Dimitri e la sua chitarra classica.

10 marzo -17.30 – S. Leonardo in Treponzio – Circoscrizione 4 Associazione culturale La Ruota, CPO comune di Capannori Conferenza “Sacralità delle acque dall’antichità al Cristianesimo”, relatore Giovanni Ranieri Fascetti.

10 e 11 marzo – Aeroclub “C. del Prete” Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori, Aeroclub “C. del Prete” XVI edizione festa delle donne in volo. Per informazioni: 0583/935148 – www.aeroclublucca.it La Commissione, interverrà con un proprio stand e distribuirà camelie ai partecipanti.

11 marzo – 15.30 – Bagni di Lucca – Casinò municipale SPI CGIL di Lucca Convegno “Le donne nei processi democratici”.

12 marzo – 21.00 – Capannori – Artè Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori, Cineforum Ezechiele Proiezione film: “Cuori Puri” di Roberto De Paoli – Ingresso libero.

13 marzo (17-19.00) – Lucca – Palazzo Ducale Provincia e Comune di Lucca, Associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Incontri con M. Martinez “La moda: una battaglia di stili”, ingresso libero.

13 marzo – 21.00 – Casinò municipale di Ponte a Serraglio Artisti & Associati, Forze dell’Ordine Le istituzioni in aiuto alle donne contro la violenza di genere.

13 e 22 marzo, 5 aprile – Capannori scuola primaria “Del Fiorentino”. Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori Laboratori per docenti, genitori, psicologi e altre figure sul tema dell’identità maschile, condotti ed animati da G. Grifoni e C. Piccolini Attestazione frequenza riconosciuta dal MIUR.

15 marzo 17:30 – Bagni di Lucca – Casinò municipale • From Magna Carta to now – The struggle for personhood & the rights of woman • The new media, the new woman & the advanced political courage – Dr. Jocelynne A. Scutt UK • La lotta coraggiosa della donna per l’eguaglianza – Karen Buczynski-Lee – film-maker Australia (l’incontro sarà tradotto in italiano dall’interprete Francis Pettitt).

15 e 22 marzo dalle 16.45 alle 18.45 • 5,12 e 19 aprile dalle ore 16.45 alle 18.45 Capannori – Museo archeologico ed etnografico di Athena, via C. Piaggia Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori Laboratorio gratuito della Migranza “Io scrivo italiano” a cura di Maria Pia Pieri – informazioni Ufficio cultura, 0583/428434.

16 marzo – 17.00 – Casinò municipale di Bagni di Lucca, Artisti & Associati, Auser Filo d’argento Valdiserchio Le italiane.

17 marzo – 9.30 – Altopascio Teatro “Puccini” Comune di Altopascio, Forum donne Avis Toscana “Eva, diario di una costola”, spettacolo di e con Rita Pelusio. A seguire tavola rotonda e buffet Prenotazione obbligatoria entro il 14 marzo: 055.2398624.

17 marzo – 16.00 – Capannori – Artè Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori Spettacolo “In viaggio, storie in valigia”, con Elisabetta Salvatori – dedicato ai bambini da quattro anni in su. Ingresso libero.

17 marzo – 16.30 – Casinò municipale di Ponte a Serraglio Artisti & Associati, Lions Club Garfagnana Forum “Famiglie: parliamone”.

19 marzo – 21.00 – Capannori – Artè Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori, Cineforum Ezechiele Proiezione film: “Un Bacio” di Ivan Cotroneo – Ingresso libero.

20 marzo dalle 17.00 alle 19.00 – Lucca – Palazzo Ducale Provincia e Comune di Lucca, Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Bicentenario dell’insediamento a Lucca della Duchessa Maria Luisa di Borbone Incontri con M. Martinez “Le buffet froid – cibo da guardare”, ingresso libero.

20 marzo – 20.30 – Altopascio – Sala Granai. Comune di Altopascio, Team Burgalassi Il Comune pensa a te: corso gratuito di autodifesa rivolto alle donne di Altopascio Iscrizione obbligatoria: inviare un’email a max8916@nullhotmail.it Per info: 3938084928. Costo assicurazione: 5 euro [le altre lezioni de corso si terranno il 27/3; 3/4; 10/4].

27 marzo – 17.00 – Lucca – sala M. Eletta Martini, via S. Andrea, 33 Centro Donna Lucca e la Città delle Donne, Comune di Lucca, Assessorato politiche formative, politiche di genere e continuità della memoria Presentazione del libro “Malacarne, donne e manicomio nell’Italia fascista” di Annacarla Valeriano.

27 marzo (17.00-19.00) – Lucca – Palazzo Ducale Provincia e Comune di Lucca, Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Bicentenario dell’insediamento a Lucca della Duchessa Maria Luisa di Borbone Incontri con M. Martinez “Controdanze e quadriglie”, ingresso libero.

29 marzo – 21.00 – Capannori – Artè Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori Spettacolo “La bella di nulla” con E. Salvatori – dedicato ad un pubblico adulto – Ingresso libero.

3 aprile (17-19) – Lucca – Palazzo Ducale Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Bicentenario dell’insediamento a Lucca della Duchessa Maria Luisa di Borbone Incontri con M. Martinez “Minuetti e cotillons”, ingresso libero fino a esaurimento posti.

Aprile (data da stabilire) – Lucca – sala M. Eletta Martini, via S. Andrea, 33 Centro Donna Lucca e la Città delle Donne, Comune di Lucca, Assessorato politiche formative, politiche di genere e continuità della memoria Presentazione del libro “Puttane antifasciste nelle carte di polizia”, di Matteo Dalena.

Iniziative in VERSILIA:

5 marzo ore 16.30 – Viareggio Biblioteca Marconi Casa delle Donne e Tavolo di Rete versiliese “Insieme contro la violenza” “Maschile e femminile: identità a confronto” – interventi di M. Toscano, E. Giannelli, E. Raffaelli “Oltre il genere per educare i ragazzi e le ragazze a superare gli stereotipi e ad approcciarsi ai media con libertà, consapevolezza, responsabilità” a cura di M. G. Anatra.

7 marzo dalle ore 9.30 alle 13.00 – Forte dei Marmi – mercato Centro di ascolto “Donne per le donne” con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi Iniziativa di sensibilizzazione sulle attività del centro di ascolto.

8 marzo dalle 11.00 alle 17.00 – Viareggio – piazza Mazzini, lato mare Casa delle Donne e Tavolo di Rete versiliese “Insieme contro la violenza” Presidio a sostegno dello sciopero indetto da Nonunadimeno Performance con letture di “Credo di una donna” di R. Morgan e del manifesto #IoTiCredo dell’Associazione D.i.Re.

8 marzo – 17.00 – Viareggio – Villa Argentina Provincia di Lucca, Fidapa BPW sezione Versilia. Presentazione del volume di Anna Maria Bernieri “Le madri costituenti” – Storia di una speranza incompiuta, ingresso libero.

8 marzo – 21.00 – Vittoria Apuana –giardino d’inverno di Villa Bertelli Comune Forte dei Marmi, con la partecipazione di Massimo Marsili e Centro studi musicali Ora leggo per te.

9 marzo – 19,30 – Viareggio – Centro Polo Casa delle Donne e Tavolo di Rete versiliese “Insieme contro la violenza” Torneo femminile di Beach Tennis, organizzato daSTS “Pensa a giocare”. Ricavato dovuto al Centro Antiviolenza.

10 marzo – 15.30 – Viareggio – Centro Polo Casa delle Donne e Tavolo di Rete versiliese “Insieme contro la violenza” Torneo femminile di Beach Tennis, organizzato da Associazione Viareggio Versilia Beach Tennis, alla presenza di attiviste della Casa delle Donne.

10 marzo – 17.00 – Stiava – Villa Gori, Casa delle Donne e Tavolo di Rete versiliese “Insieme contro la violenza” a cura della Commissione PP. O del Comune di Massarosa, Circolo Scacchisti Presentazione delle figure femminili del mondo degli scacchi. Presentazione del film “Disney Queen of Katwe” basato sul libro “la Regina bambina” di Crothers. Proiezione del film: 17.45

11 marzo – 10.00 – Viareggio – piazza M. Luisa Casa delle Donne e Tavolo di Rete versiliese “Insieme contro la violenza”, partecipazione dei Pedrasamba Percorso Passeggiata tra Viareggio e Lido di Camaiore – Maratona/camminata “Vivere Libere” contro la violenza sulle donne, con le testimonials campionesse sportive viareggine Quota di partecipazione € 10.00, devoluta al Centro Antiviolenza “L’Una per l’altra”.

17 marzo ore 17.00 – Torre del Lago – Gran Teatro Puccini – Soroptimist Club Viareggio – Versilia, Fidapa Versilia, Amici del festival pucciniano Concerto di voci femminili e pianoforte “In … canto di donne” finalizzato a borsa di studio per giovane cantante selezionata per l’Accademia di Alto perfezionamento di Torre del Lago. Ingresso a offerta libera.

18 marzo – 13.00 – Viareggio Varignano – Fienile, Casa delle Donne e Tavolo di Rete versiliese “Insieme contro la violenza” Fajolada Brasiliana – pranzo raccolta fondi per Centro antiviolenza. € 15.00 a persona.

21 marzo – 15.30 – Viareggio – sala Rappresentanza del Comune Casa delle Donne e Tavolo di Rete versiliese “Insieme contro la violenza” Tavola rotonda: “Crimini contro le donne, esperienze a confronto” con interventi di F. Roia, M. Ulivi e con l’introduzione di E. Raffaelli. Evento formativo gratuito accreditato per Avvocati (3 crediti) in fase di accreditamento per Assistenti Sociali.

21 marzo – 17.30 – Viareggio – Villa Argentina. Provincia di Lucca, Comitato Valorizzazione Villa Argentina Rassegna Di mercoledì – Presentazione del libro “Di luoghi di cose di case” di Olga Rita Rovai, ingresso libero.

22 marzo – 16.30 – Viareggio – Biblioteca Marconi Casa delle Donne e Tavolo di Rete versiliese “Insieme contro la violenza” “Fiabe in rosa” letture ad alta voce, a cura delle bibliotecarie, con la partecipazione dell’attrice – regista Clara Piscopo. Intervento di E. Raffaelli della Casa delle Donne.

24 marzo – 16.30 – Viareggio – Villa Argentina Provincia di Lucca, Elisa Bonaparte e Maria Luisa di Borbone: destini incrociati. Conferenza a cura delle Associazione Napoleone e Elisa da Parigi alla Toscana e Associazione Ville Borbone e dimore storiche della Versilia, ingresso libero fino ad esaurimento posti.

19 aprile – 21.00 – Viareggio – Croce Verde Casa delle Donne e Tavolo di Rete versiliese “Insieme contro la violenza” Incontro con Ina Praetorius, rappresentante del femminismo teologico.