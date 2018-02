Ecco gli appuntamenti dei due candidati di Liberi e Uguali

LUCCA – Giornata impegnativa lunedi 19 febbraio per i due candidati di Liberi e Uguali, Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato).

Al mattino entrambi saranno insieme a Roberta Agostini ad incontrare gli operatori di vari servizi sanitari, consultori e centri anti violenza per fare il punto sulle ricadute delle politiche nazionali sui finanziamenti e sugli strumenti che prevedono diagnosi e cure tempestive in campo oncologico e per la prevenzione ed assistenza alle donne che subiscono violenza.

Nel pomeriggio, Luca Baccelli sarà insieme a Pierluigi Bersani per un giro fra gli elettori a Massa e Aulla.

Cecilia Carmassi proseguirà invece la giornata dedicata alle tematiche femminili con un incontro che si prolungherà fino a tarda sera nei locali della sede elettorale di LeU in piazza S.Pietro Somaldi, 10.

Qui si terrà l’interessante incontro – prima tematico, poi collegiale – su “Le cose delle donne”, visione, bisogni e politiche per un mondo non solo a misura di uomo. Introduce la giornata Daniela Grossi. Interverrà Giulia Blasi, blogger, inventrice di #quella volta che, giornalista e conduttrice radiofonica. Sarà presente anche Roberta Agostini. Seguirà un’apericena, con un’offerta minima per la campagna elettorale.

Nel tardo pomeriggio, nella sede di Confindustria, si terrà un confronto fra tutti i candidati che presenteranno le proprie posizioni in merito ai temi di lavoro, industria, mercato e sulle attuali leggi in essere in questi ambiti. Al confronto, che si terrà in piazza Bernardini, parteciperà Cecilia Carmassi.