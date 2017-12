Ecco come acquistare i biglietti per Pontedera-Lucchese

LUCCA – Pontedera – Lucchese: ecco come acquistare i biglietti:

E’ attiva sul circuito Bookingshow la prevendita dei tagliandi validi per la gara Pontedera – Lucchese, in programma sabato 30 dicembre 2017 allo Stadio ‘E. Mannucci’ di Pontedera.

Costo del biglietto Settore Ospiti: € 12,00 oltre il diritto di prevendita.

A seguito del protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalle altre parti interessate, si comunica che il Settore Ospiti (Tribunette B e C e Gradinata Sud) sarà vendibile liberamente e senza restrizioni fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara.

Su disposizione del Commissariato di Polizia di Stato di Pontedera i settori locali (Tribuna Centrale, Tribuna Laterale, Rettilineo, Tribunetta A e Gradinata Nord) non saranno vendibili ai residenti nella provincia di Lucca, nemmeno se possessori di Fidelity Card.

Si raccomanda l’acquisto dei tagliandi in prevendita on line o nei punti vendita Bookingshow più vicini a Lucca che

vi indichiamo di seguito:

Itinera Accoglienza, Via vecchia porta San Donato Piazzale Verdi Lucca (0583-583150) con il seguente orario: 10-13 e 14-15.30