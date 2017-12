E’ un Natale scintillante quello della Versilia. Ed è iniziato lo ‘shopping di corsa’ dei ritardatari

VIAREGGIO – A pochi giorni da Natale la Versilia è sempre più luminosa. Da Viareggio a Forte dei Marmi luci e colori si alternano per rendere magica la lunga passeggiata che caratterizza le località balneari.

Si inizia da Viareggio, poco prima dell’orologio, con un grande albero di luci gialle dove è possibile entrare all’interno per scattarsi foto ricordo e dove i bambini corrono con il sorriso sulle labbra pensando di entrare in un mondo fantastico.

Il Lido non è rimasto indietro addobbando infatti tutto il pontile con luci di ghiaccio e fiocchi rossi, uno scintillio che si perde nell’orizzonte dove luce e mare arrivano a confondersi.

Proseguendo verso Marina di Pietrasanta si costeggiano i rinomati stabilimenti balneari e discoteche, Seven Apples, Bussola che di giorno sembrano spenti e solitari ma di notte si accendono con tutta la loro potenza attirando un pubblico che non delude mai.

Si arriva infine a Forte dei Marmi, patria del lusso e del benessere, dove ogni albero, ogni palma è ricoperta di luci che illuminano le notti freddi dell’inverno.

Sì, c’è la crisi, i soldi sono sempre meno, il Natale spaventa, le famiglie si promettono “quest’anno niente regali” ma alla fine sotto l’albero ci sono sempre i soliti pacchi e pacchettini, forse più piccoli ma sempre pieni di amore. Si vede così lungo la passeggiata, con il sole delle fredde mattine di inverno e con il buio delle sere natalizie che hanno il profumo di muschio e cioccolata, persone di corsa che alimentano il colorato viavai tipico di questi giorni.

Ci sono i ritardatari, che a due giorni da Natale ancora devono comprare ogni cosa, che non hanno un’idea ma sperano che entrando in qualche negozio gli venga l’ispirazione ma che alla fine si trovano a comprare cose che mai avrebbero pensato e non sono mai soddisfatti ma è bello così, perché anche questa è tradizione.

È tradizione il fatto di non azzeccare regali, di non essere sicuri di aver regalato la cosa giusta, ancora meno quella utile e ed è tradizione il “se non ti piace si cambia” o “quest’anno proprio mi sono trovata a fare tutto gli ultimi giorni” o ancora “è solo un pensierino, quest’anno è andata così”. A novembre iniziamo a pensare a queste cose e ci ripromettiamo sempre che almeno quest’anno non accadrà ma in fondo in fondo siamo sicuri che succederà ancora e ancora e quasi ci scappa da ridere!

Così, a due giorni da Natale, mi ritrovo a camminare sulla spiaggia circondata da una passeggiata rumorosa e caotica e un mare calmo che quasi si diverte a vedere tutto ciò. Viareggio è splendente in questi giorni, con i suoi accostamenti così strani, con il blu del mare che fa da cornice al rosso dei fiocchi natalizi. Un Natale al mare, la calma di un tramonto nella folla isterica dei preparativi del grande pranzo. Commesse nervose e clienti irrequieti, confezioni venute male e scotch appiccicato sulle mani.

Tutto questo diciamo di odiarlo ma questo è tutto quello che vogliamo per Natale, anche a Viareggio.