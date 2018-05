E’ ufficiale: torna biancorossa la playmaker Erica Reggiani

LUCCA – Dopo due stagioni passate nelle file della Meccanica Nova Vigarano torna a vestirsi di biancorosso la playmaker pesarese Erica Reggiani.

Classe 94, 174 cm di altezza, Reggiani farà parte del roster a disposizione di coach Serventi per la prossima stagione.

Un campionato, per lei, centrale sul piano della crescita personale, dopo quello appena concluso in Emilia costellato da alti (7,3 punti e 3,3 assist in regular season) ma anche da troppi bassi (3,6 punti di media con 3 assist a partita nelle fasi finali del torneo).

Considerata da sempre come uno dei prospetti italiani più interessanti nel suo ruolo Erica può e deve trovare maggiore continuità di rendimento.

Proprio la prima stagione in maglia Le Mura aveva fatto intravedere il suo potenziale. A soli 20 anni concluse il torneo con 7,6 punti , 2,3 assist e ben 5 falli subiti a partita, l’anno seguente complice il ritorno di Francesca Dotto, Erica vide il suo minutaggio ridursi drasticamente così come le sue cifre personali, comunque buone in relazione ai minuti giocati.

A Vigarano Reggiani chiude comunque la sua esperienza con numeri di tutto rispetto, 6 punti, 3 assist e quasi 4 rimbalzi di media a partita.

Soddisfatto di averla con sè coach Serventi “Erica è una giocatrice di talento che ancora deve riuscire ad esprimere tutto il suo potenziale, lavoreremo per aiutarla a farlo, per lei e per la squadra.”