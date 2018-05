È serie D per la Pallavolo Valdisechio: una grande vittoria

BORGO A MOZZANO – È La Pallavolo Valdiserchio conquista la promozione diretta in serie D regionale al termine del doppio confronto che la vedeva opposta alla compagine di Pieve a Nievole che, come le borghigiane, aveva vinto il proprio girone.

Una sfida con gara 1 in territorio pistoiese e gara 2 in quello lucchese e lo scorso sabato pomeriggio, nel bell’impianto di via Salvemini tutto era preparato nel dettaglio per accompagnare l’assalto alla “remuntada” della squadra di casa. E così è stato sul campo amico del Palasport di Borgo a Mozzano con la vittoria per 3-0 (25-17, 25-14, 25-11) sul Montebianco Volley, le ragazze di coach Maurizio Misale, assistito dal vice Igor Salotti, si sono guadagnate il salto di categoria approdando alla serie D al termine di una partita giocata con grinta, determinazione e sopratutto pazienza.

Quella pazienza predicata dal mister e che era mancata nella partita di andata finita a favore del Montebianco per 3-1. Dunque c’era molta attesa per gara due e dove c’era da ribaltare quella sconfitta. Ed è stata proprio grazie alla pazienza che hanno dimostrato le ragazze borghigiane nel saper gestire i palloni, anche in alcuni scambi che sembravano non finire e che alla fine hanno saputo quasi sempre chiudere a proprio favore.

La partita era iniziata come deve cominciare una finale, con i primi scambi nei quali le squadre tentano subito di imporre il proprio gioco, ed in questa prima fase sono state le ragazze della Valdiserchio a mostrare di crederci riuscendo a portarsi avanti sull’8-2. Il set ha poi visto le avversarie tentare un recupero a metà parziale che però è stato arginato e il divario si è ampliato fino al 25-17 finale. Nel secondo set le padrone di casa partono bene portandosi nuovamente al comando sul 4-0, ma le avversarie non ci stanno e riducono il divario che rimane limitato fino a metà parziale, e qui le ragazze di mister Misale piazzano un break di 7-0 e sull’onda dell’entusiasmo vanno a chiudere 25-14. Sul 2-0 si va a quello che doveva essere il terzo e decisivo periodo di gioco per le borghigiane e quello del tentativo di ritornare in partita per le ospiti di Pieve a Nievole.

Al fischio d’inizio partono subito forte le giocatrici della Valdiserchio che si portano avanti di quattro lunghezze, un calo fisiologico fa rallentare il ritmo e il Montebianco si avvicina, ma ecco che di nuovo con una fila di punti ben sei consecutivi le lucchesi scappano a +8. Ancora una volta le avversarie non ci stanno e tentano una reazione, ma le ragazze guidate dal capitano in campo Arianna Unti, rispondono e dopo aver subito un parziale di +4 a favore delle avversarie, si rimettono in carreggiata ed allungano portandosi sul 19-10. Da questo punto in poi, complice anche un comprensibile scoramento delle “pievarine”, viene tutto più facile e l’ultimo punto è l’emblema della pazienza che è stata la vera forza delle ragazze di casa, ci sono infatti volute tre difese, alzate ed attacchi per mettere giù l’ultimo pallone, ma alla fine è stata l’apoteosi con tutto il numeroso pubblico in piedi ad applaudire la promozione ad anche la parte avversa che non si è mai data per vinta. Dalla dirigenza societaria borghigiana i complimenti alle ragazze che hanno raggiunto questo traguardo al termine di una stagione nella quale, purtroppo, non sono mancati gli infortuni dai più seri ai più lievi, che hanno saputo restare compatte, sacrificarsi per la causa, rialzarsi dopo le cadute e sostenersi a vicenda in ogni momento.

«Dobbiamo elogiare e rendere merito all’impresa che la squadra di casa ha saputo realizzare – è il commento della dirigenza del Montebianco Volley – una gara perfetta da parte di Arianna Unti e compagne, formazione a prova di bomba, prevedendo ogni singola mossa dell’avversario. Un traguardo, il raggiungimento della Serie D, quale risultato di un lavoro che parte da molto lontano e sul quale spicca la mano di un tecnico che sta facendo le fortune della società di Borgo a Mozzano, Maurizio Misale, bravo a preparare ed infondere fiducia alle sue giocatrici circa le possibilità di ribaltare completamente il risultato di gara uno».

Applausi a tutta la società, in primis alla presidente Lorena “the Boss” Tomei pronta a sostenere le sue bimbe contro tutto e contro tutti e non solo nell’ambito sportivo, a tutti i dirigenti, segnapunti e alla tifoseria, composta per lo più dai genitori delle ragazze ai quali strada facendo si sono aggiunti parenti di ogni grado, amici, conoscenti o semplici appassionati di volley fino all’apoteosi finale col palazzetto gremito.