E’ pronta la nuova pista ciclabile di Sant’Anna: lavori per 122mila euro

LUCCA – Sono terminati i lavori di realizzazione della pista ciclabile a Sant’Anna, un’opera realizzata dal Comune di Lucca che ha avuto il costo complessivo di circa 122mila euro.

Dopo i tratti di viale Cadorna, quella tra via di Tiglio e via Carlo Piaggia e quella di via Civitali, adesso un altro tassello delle piste ciclabili è stato approntato.

I lavori hanno riguardato in particolare il percorso compreso tra via Nerici e via Vecchi Pardini, per complessivi 170 metri di lunghezza. L’intervento, che è stato reso possibile grazie alla scelta operata direttamente dai cittadini attraverso il percorso dei Lavori pubblici partecipati, ha consentito di prolungare ulteriormente la pista ciclo-pedonale che corre lungo il lato Nord della via Sarzanese e che costituisce un importante collegamento interno al quartiere di Sant’Anna e verso il centro storico cittadino. La pista ciclo-pedonale sarà oggetto di un ulteriore prolungamento, tra via Vecchi Pardini e viale Einaudi, grazie agli interventi di riqualificazione complessivi previsti dal Piu di Sant’Anna.

Nelle intenzioni dell’assessore Celestino Marchini, pezzettino dopo pezzettino, tutto il circondario di Lucca sarà coperto da piste ciclabili: «Si tratta di interventi realizzati laddove si riescono ad ottenere i finanziamenti, ma sono ottimista che si potrà effettuare la copertura se non integrale, almeno di buona parte delle zone più transitate».

Le opere a questo tratto di pista ciclabile sono andate avanti per alcune settimane e sono state completate dal posizionamento di otto nuovi punti luce che verranno accesi a partire da questa sera. L’intervento ha anche reso possibile la creazione di uno stallo di sosta gratuito dedicato ai diversamente abili e tre stalli di sosta a pagamento: ciò permette di incrementare e agevolare la rotazione nei parcheggi destinati prevalentemente a quanti si recano alle diverse attività commerciali presenti.

Per questo intervento il Comune ha investito risorse pari a 121.800 euro.