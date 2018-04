“E’ la via dell’orto”, al via i laboratori e le attività dedicate ai bambini

CAMAIORE – Diverse le attività previste nel programma di “È la via dell’orto” dedicate ai più piccoli nello spazio di piazza Diaz. Per iscriversi ai laboratori a tema per bambini da 3 a 13 anni, si dovrà scrivere una mail all’indirizzo stagetur@nullcomune.camaiore.lu.it o telefonare al numero 0584/986211.

Sabato 14 dalle 15:00 alle 16:30 e dalle 16:30 alle 18 l’Associazione Kreativa proporrà il laboratorio “La tavolozza dell’orto – Colorando il tuo quadrato” in cui i bambini avranno la possibilità di creare il proprio orto, utilizzando piante ed ortaggi che gli saranno messi a disposizione. Un modo per iniziare a “sporcarsi le mani” nell’orto prima di “sporcare” la tela dando vita a uno dipinto.

Domenica 15 i laboratori saranno organizzati dall’Associazione Mangiamiamoci con questo programma: dalle 10 alle 11:15 e dalle 16:15 alle 17:45 laboratorio “Orto in tavola” per ripercorrere la tradizione contadina locale, comprendere la stagionalità dei prodotti e l’importanza del chilometro zero attraverso la costruzione di un mini orto in cassetta da custodire nelle case durante il periodo estivo; dalle 11:45 alle 13 spazio al laboratorio “Aspettando il pranzo”: piccoli cuochi saranno chiamati a dilettarsi tra un ingrediente e l’altro alla scoperta di antichi sapori toscani; dalle 14:15 alle 15:45 laboratorio “Arte in tavola” in cui verranno prodotti con semi, legno e piante aromatiche piccoli “gioielli da tavola” per arricchire le mense domestiche.