E’ Giovanni Calagna il nuovo commissario di Viareggio, presentato dal questore Montaruli

LUCCA – E’ stato presentato dal questore di Lucca, Vito Montaruli, questa mattina negli uffici di viale Cavour, il nuovo commissario di Viareggio, Giovanni Calagna. «Sono sicuro che Viareggio rappresenti, da una parte, un’ottima opportunità di crescita per il commissario Calagna e, dall’altra, la possibilità per Viareggio di avvalersi di una persona con una formazione alta, qualificata e solida».

Da parte sua, Calagna ha sottolineato come la microcriminalità sia al centro della sua attenzione: «E’ ancora presto per poter dire di cosa Viareggio ha più bisogno, ma ritengo che la lotta allo spaccio e alla microcriminiltà in genere sia basilare per dare alle persone un forte senso di sicurezza».

Di 31 anni, di origini palermitane, è laureato in giurisprudenza all’Università di Palermo dove si è anche specializzato per le professioni legali. Ha quindi vinto nel 2015 il concorso come Commissario di Polizia e, dopo il corso di formazione è stato assegnato al Commissariato di Viareggio come primo incarico.

Contestualmente alla presentazione di Calagna, il questore ha annunciato l’arrivo a Lucca di un altro funzionario «che avrà ruolo operativo a Lucca, sebbene sia ancora da decidere in quale ufficio». Si tratta del commissario capo Fabio Scalisi, oggi non presente a Lucca perché impegnato in un servizio di polizia a Ventimiglia. Scalisi, classe 1978, è entrato in polizia nel 2001 con il ruolo di agente e ha prestato servizio a Genova fino al 2013. Dopo la laurea specialistica in giurisprudenza, il master in scienze della sicurezza e il corso di formazione da funzionario, è stato assegnato alla questura di La Spezia, dove ha ricoperto gli incarichi di funzionario di polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione, dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e vice capo di Gabinetto.