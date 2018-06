E’ di nuovo Serie A per l’Atletica Virtus: ‘Adesso divertiamoci’

LUCCA – L´ Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca è da sempre una grande famiglia, non solo in termini giornalistici o di apparenza ma sopratutto e solamente di grande sostanza, perchè è una linea politica di fare sport, ovvero divertirsi, ovvero dedicata ai giovani ovvero dedicata ad una

passione chiamata atletica leggera.

Atletica Virtus CR Lucca vuol dire da oltre 40 anni essere un punto di riferimento per l´intero territorio del Comune di Lucca e non solo, oramai della Provincia di Lucca ed addirittura fuori dalla Toscana e forse internazionale.

Ecco dunque che il miracolo sportivo del ritorno in serie A ORO con la squadra maschile assoluta, dove una fantastica e per certi tratti storica cavalcata in fase regionale, fa si che sabato e domenica prossimi per l´intero club, in quel di Modena, sarà una grande festa.

E proprio perchè festa sia, un bus sabato nella tarda mattinata, si metterà sulla via per Modena con quasi cento persone complessivamente che saranno sugli spalti del campo scuola di Modena a tifare ATLETICA VIRTUS CR LUCCA.

Un evento , che già di per se, scriverà una pagina importante di storia nel mondo dell’atletica leggera perché è rarissimo, quasi mai visto, che una società di atletica leggera sia seguita dai propri tifosi, ovvero appassionati, ovvero giovanissimi e famiglie al seguito per gustarsi la tanto

amata atletica leggera, che ha scritto pagine indimenticabili della storia sportiva italiana anche se negli ultimi decenni queste pagine si sono offuscate.

A Modena dove, purtroppo però, dal lato sportivo, la Virtus CR Lucca deve fare i conti con i primi acciacchi di una stagione ad oggi fantastica e fuori da ogni iniziale miglior pensiero ed ecco che è molto probabile la rinuncia a due assi da 90 se non da 110 e lode come Jan Luxa e Marcell Jacobs Lamont, anche se vi sono residue speranze che tutti insieme, atleti compresi, stiamo

cercando di alimentare in vista dell´inizio della competizione in programma alle ore 17 di sabato 23 giugno.

Ed allora spazio ai giovani, al settore giovanile della Virtus CR Lucca, perchè l´obiettivo dichiarato della società lucchese è e sarà sempre i settore giovanile come motore propulsivo dell´impegno di tutto lo staff tecnico e dirigenziale.

Logicamente se le due assenze delle punte di diamante saranno confermate,

´obiettivo primario, ancora più difficile sarà quello di rimanere in serie A ORO, che ricordiamo è successo solo due volte in tutta la storia della società lucchese, con il miglior piazzamento di Jesolo dove il club conquistò un meraviglioso 7° posto finale.