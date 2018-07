È da poco uscito per i tipi di Marco Del Bucchia editore “C’est la vie!”, nuova raccolta di poesie del giornalista Carlo Bagni

SERAVEZZA – Carlo Bagni ci inonda ancora dei suoi romantici virgulti, frutto certo di nobili e eccelse radici che hanno raccolto linfa da questa meravigliosa, immaginifica terra. Quando la pulsione del cuore pugna – sollevando fraterni e dolci ricordi – si scatena la refrigerante poetica che lenisce dolori e nostalgie, proiettando nell’arcano mistero dell’ineffabile realtà della vita (dalla prefazione di Ezio Marcucci).

L’AUTORE

Nato a Seravezza, Carlo Bagni Amadei è tornato a abitare nella sua terra natale dopo aver risieduto per molti anni a Cortona, dove ha svolto l’attività di docente di lettere. Vastissima la sua produzione che spazia dalla poesia alla narrativa, passando per la saggistica; per questa casa editrice ha pubblicato: L’incontro (2017), Di là dall’attimo e nella vita (2015), Clessidra (2014) e Il tempo ritrovato (1998), Liriche e pensieri della semplicità mistica (1998), L’immagine blu (1999), I sogni riaffiorano dal mare (1999), Tra le correnti di fiumi blu (2000), Quando il cielo diventa blu (2002), L’arte del gigolò (2002). Giornalista oltre che scrittore e sodale di varie accademie, in ambito letterario ha ottenuto numerosi riconoscimenti: si ricordano in particolare il Premio Viareggio Shelley (1974) e il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1980).

Carlo Bagni Amadei, “C’est la vie!”, pagine 68, euro 10,50, Marco Del Bucchia editore, www.delbucchia.it.