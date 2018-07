Dune di Marina: spiaggia libera, attrezzata, sicura e accessibile ai disabili

VERSILIA – La spiaggia libera (gratuita) simbolo del degrado e del vandalismo diventa la spiaggia simbolo del decoro, della sicurezza, dei comfort e dell’accessibilità. Inaugurata a Motrone, di fronte a Piazza IV Novembre, la spiaggia libera attrezzata “Le Dune di Marina” frutto della concessione biennale del Comune di Pietrasanta che nel progetto di assegnazione aveva richiesto esplicitamente al gestore, la Sgs di Pietrasanta, di trasformare quella che per anni era stata un’area spesso associata a fenomeni di vandalismo ed incuria in un’area modello nel panorama delle spiagge libere attrezzate della Versilia munita di docce (acqua fredda e calda) e bagni anche per disabili, spogliatoi, chioschetti per pranzi, spuntini e aperitivi serali a base di mojito e spritz con vista sul tramonto, guardianaggio h24 ed una speciale passerella che consente ai portatori di handicap e persone con difficoltà motoria di muoversi liberamente, raggiungere la tenda così come la battigia ed utilizzare una delle carrozzine Job, le sedie per il trasporto di disabili ed anziani per il mare.

<<Questo è il modello di spiaggia libera, attrezzata e gratuita che mancava alla nostra proposta turistica per assecondare anche quella fascia di residenti e turisti che preferiscono questo tipo di soluzione – spiega Alberto Giovannetti, Sindaco di Pietrasanta –. La spiaggia è gratuita così come i servizi igienici e le docce. E’ un plus della nostra proposta estiva studiato e progettato seguendo le indicazioni della Uildm per consentire ai disabili di fruire pienamente di questo spazio e di godersi la spiaggia ed il mare>>.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts