Duecentocinquanta studenti hanno studiato il territorio con il Consorzio di Bonifica

VERSILIA – Gli impianti idrovori di Marina di Pietrasanta e quelli attorno al lago di Massaciuccoli, le arginature e le opere di difesa idrauliche del Lago di Porta, i sistemi ambientali e naturalistici della Bonifica storica, delle pinete viareggine e delle dune, sono stati alcuni degli aspetti trattati nel progetto di educazione ambientale promosso dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che ha coinvolto in Versilia 250 studenti delle scuole medie di Capezzano Pianore, Massarosa e Viareggio.

Un esercito di giovani esploratori, affiancati dagli esperti del Consorzio e da naturalisti della Lipu e del WWF, hanno visitato strutture e opere gestite dall’Ente di Bonifica per la sicurezza idraulica del territorio, facendo attenzione e conoscendo anche le bellezze naturalistiche del nostro territorio.

«L’offerta formativa gratuita del consorzio è proprio stata pensata per unire due aspetti fondamentali: la salvaguardia dal rischio idrogeologico e la cura dei corsi d’acqua e insieme la tutela dell’ambiente e la valorizzazione degli habitat naturalistici tipici delle zone umide e costiere – spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi -. Un progetto impegnativo che proponiamo alle scuole ogni anno con l’obiettivo di trasmettere agli studenti e ai loro insegnanti, la conoscenza del territorio in cui viviamo, bellissimo ma idraulicamente fragile, che ha bisogno di una cura continua e quotidiana»

Il percorso si è concluso in questi giorni con una grande festa finale che si è svolta stamani (martedì 22 maggio) nella sede del Consorzio, a Viareggio, a cui hanno preso parte circa 80 ragazzi della scuola media di Camaiore (Capezzano Pianore) in rappresentanza di tutti gli studenti coinvolti. Per l’occasione sono stati allestiti quattro diversi laboratori didattici e il consorzio ha aperto ancora le porte dell’impianto idrovoro e del museo. Presenti all’evento anche il vicepresidente del Consorzio Enrico Bertelli, che si è detto entusiasta della partecipazione e del coinvolgimento delle scolaresche. Un ringraziamento particolare a tutti è stato rivolto anche da Sandra Galeotti, Assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Camaiore, che ha manifestato il proprio compiacimento per l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione del territorio e per la forte adesione e l’impegno da parte di tutti gli insegnanti che hanno aderito.