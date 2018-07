Due serate ‘magiche’ a Mont’Alfonso: Gino Paoli e Fiorella Mannoia si esibiscono sotto le stelle di Castelnuovo

LUCCA – Due importanti appuntamenti con la musica italiana si aggiungono al calendario della rassegna “La bella estate”, voluta dal Sindaco Andrea Tagliasacchi, per animare di cultura e divertimento le serate estive a Castelnuovo di Garfagnana.

Alla Fortezza Mont’ Alfonso, il 7 e l’11 agosto, si esibiranno infatti due big della musica italiana: Gino Paoli e Fiorella Mannoia.

Martedì 7 agosto Gino Paoli presenterà il suo ultimo progetto live “Paoli canta Paoli”, in cui viene affiancato da dei giganti della musica strumentale italiana, Rita Marcotulli al pianoforte, Alfredo Golino alla batteria ed Ares Tavolazzi al basso, già uniti da tempo sotto il nome di Tri(o)Kàla.

“Il cielo in una stanza”, “La Gatta”, “Una lunga storia d’amore” saranno solo alcuni dei titoli del noto repertorio che sarà possibile ascoltare durante il concerto.

La seconda serata, sabato 11 agosto, vedrà come protagonista Fiorella Mannoia con il suo “Live Estate 2018”.L’artista ha scelto, per l’estate 2018, di esibirsi in pochissimi concerti esclusivi scegliendo solo alcune delle più belle cornici d’Italia, tra cui la Fortezza Mont’Alfonso.

Sul palco porterà tutti i suoi grandi successi, i brani dell’ultimo album “Combattente” e le canzoni che hanno costellato il suo repertorio dal vivo, per una scaletta che sarà come sempre ricca di momenti intensi, di sorrisi e di emozioni.

Fiorella sarà accompagnata dalla sua band: Davide Aru alla chitarra, Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso e Carlo Di Francesco, alle percussioni e alla direzione musicale.

«L’iniziativa assume un significato particolare perché è legata al progetto di rilancio culturale della valle ed in particolare di Castelnuovo. – afferma il sindaco, Andrea Tagliasacchi -. Tutto ruota intorno all’immagine della Rocca e della Fortezza ed evoca Ludovico Ariosto, mi riferisco al Cantiere Estense che sta partendo e che è un Cantiere Aperto, e queste iniziative si inseriscono in questa operazione più ampia».

Questi appuntamenti estivi si collocano all’interno del percorso di rilancio ed hanno un carattere culturale legato sia alla ricerca storica ed al restauro, sia ad un aspetto più strettamente correlato all’attualità. «L’estate è senza dubbio – prosegue Tagliasacchi – un momento di incontro importante che in questo calendario vede legati assieme la parte letteraria e quella musicale. E infatti i due luoghi scelti per gli eventi sono uno ai piedi della Rocca dell’Ariosto e l’altro all’interno della Fortezza di Mont’Alfonso, entrambi luoghi di grande suggestione e cuore di una strategia complessiva che pone al centro il rilancio turistico e culturale di Castelnuovo di Garfagnana. Non si tratta dunque un episodio ma di un vero e proprio percorso per un progetto culturale molto preciso».

«I due appuntamenti musicali, inseriti nel calendario de “La bella estate”, vedono la Provincia di Lucca a fianco del comune di Castelnuovo, promotore delle iniziative – dichiara il consigliere provinciale Alessandro Petretti -, perché li riteniamo estremamente importanti per la valorizzazione della Fortezza e di tutta la valle».

I due importanti appuntamenti musicali, curati per il comune da David Lapini, completano il calendario de “La bella Estate”, la serie di incontri con scrittori, giornalisti e intellettuali a cura di Alba Donati e organizzati dal comune di Castelnuovo di Garfagnana per la valorizzazione del progetto la Castelnuovo Estense, progetto che vede la piccola cittadina toscana epicentro di un network culturale e artistico nazionale.

La Castelnuovo che si proietta in una dimensione internazionale grazie al “Cantiere aperto”, il fulcro di una rassegna di eventi che accompagnano il monumentale restauro della Rocca Ariostesca, tra i progetti di recupero più innovativi mai realizzati in Toscana grazie allo stanziamento di 2,5 milioni di euro dal MiBACT, e di cui oggi si presentano i protagonisti musicali.

Presente alla conferenza stampa anche Carlo Coletti, socio dell’azienda le Bontà della Garfagnana che è capofila di una rete di aziende di prodotti tipici del territorio e che, da pochissimi giorni, ha preso in gestione la Fortezza.

«Mont’Alfonso è un luogo magico che merita cura ed attenzione – afferma Carlo Coletti – e per questi due importanti eventi desideriamo che tutti possano conoscerlo ed apprezzarlo al suo meglio. Per questo stiamo organizzando un servizio di street food, nell’area della Casa degli Archi, tutto a base dei migliori prodotti del nostro territorio. Gli spettatori dei concerti avranno la possibilità di acquistare panini a base di salumi e formaggi della Garfagnana, mentre nella zona ristorante sarà possibile fare delle vere e proprie degustazioni dei nostri migliori prodotti. Ma non solo il food sarà a chilometro zero: a disposizione del pubblico una selezione di vini e birre locali. E perfino l’acqua proviene da una fonte della Garfagnana».

Tutta la rassegna “La Bella estate” in musica e parole è voluta e organizzata dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana in collaborazione con la Provincia di Lucca, la ProLoco Castelnuovo Di Garfagnana e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e di importanti sponsor privati.