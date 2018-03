Due ragazze del Bf Porcari all’Interzona under 20 con la Nico Basket

PORCARI – Due ragazze del Basket Femminile Porcari, Ilaria Menchetti e Michelle Belfiori, saranno protagoniste alla fase interzona del campionato Under 20, ultimo passaggio per accedere alle finali nazionali in programma a Seregno dal 31 marzo al 2 aprile.

Lo faranno con la maglia della Nico Basket di Massa e Cozzile, che Ilaria Menchetti, classe 1998, nello scorso campionato protagonista dell’Under 20 a Porcari, veste dall’inizio della stagione anche con la squadra che prende parte al torneo di serie B, mentre Michelle Belfiori, classe 1999, si è aggregata da gennaio, in doppio tesseramento, dando il suo contributo alla vittoria del campionato. Con Porcari Belfiori concluderà la stagione di Promozione, mentre entrambe con l’Under 20 della Nico Basket giocheranno l’interzona, in programma a Cervia il 12, 13 e 14 marzo.

La prima classificata parteciperà alla fase finale nazionale a 8 squadre, cui si sono già qualificate Minibasket Battipaglia, Azzurra Orvieto, Sanga Milano, Reyer Venezia. La Nico nei tre giorni di Cervia dovrà vedersela con San Raffaele Roma, B.F. Biassono e la vincente tra Ad Salerno Basket e Basket Girls Ancona.

“Avere due ragazze di Porcari a questo appuntamento è per noi motivo di grande soddisfazione – dice Fabio Berti, coach del team di Promozione – e ci ripaga del lavoro che facciamo in palestra. Ed è una dimostrazione di come le nostre giocatrici siano apprezzate anche fuori da Porcari, dove possono continuare il loro percorso sportivo”.