Due incontri sulle neuroscienze dell’associazione 50&Più Università

LUCCA – L’associazione 50&Più Università organizza un ciclo di due incontri dedicati alle neuroscienze, in collaborazione con l’ IMT School for Advanced Studies. Le conferenze saranno coordinate dal prof. Emiliano Ricciardi, Professore Associato in Psicobiologia e Psicofisiologia presso lo stesso Istituto. Il primo incontro si terrà venerdì 27 aprile ed avrà per argomento: “Un cervello per parlare: le neuroscienze del linguaggio umano”. Relatrice la dott.ssa Alessandra Rampinini, linguista e dottore di ricerca in neuroscienze presso la scuola IMT. Appuntamento in aula 2 del polo San Francesco, piazza San Francesco 19.