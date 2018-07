Due giorni per conoscere da vicino lo Yoga della Risata

LUCCA – Lo Yoga della Risata, tecnica olistica nata nel 1995 in India ad opera del Dr. Madan Kataria, permette di ritrovare e coltivare buonumore, benessere e serenità attraverso semplicissime azioni quotidiane, alla portata di tutti. Nelle due giornate di formazione che si svolgeranno a Lucca, il 21 e 22 luglio presso Laborolistica, si avrà modo di entrare nel profondo di questa disciplina, conoscerne la storia, le tecniche, gli innumerevoli vantaggi e le ricerche scientifiche attestanti la validità del metodo che andremo ad insegnarti.

Ma non solo – al termine del corso ti verrà consegnato un Certificato Internazionale in Laughter Yoga Leader (riconosciuto a livello mondiale), che ti permetterà di iniziare da subito la tua attività di Leader della Risata – potrai portare la gioia in tutte le strutture sociali (case degli anziani, asili, scuole, centri di cura, palestre e altro) e aziendali; potrai tenere i tuoi workshop personali, in cui includere le potenti tecniche imparate – le possibilità sono infinite, non ci sono limiti, grazie alla fantasia e alla tua voglia di metterti in gioco che otterrai!

A chi viene consigliata questa formazione? A tutti coloro che riconoscono il valore dei rapporti sociali come base per una vita piena e gioiosa (assistenti e operatori sanitari, insegnanti, educatori, operatori olistici, coach, studenti, anziani).

Per informazioni: Stefania (329 962 5791 – stefanianesi67@nullyahoo.it); Andrea (349 255 3532 – andrea.magnabosco@nullgmail.com); Myriam (334 911 7280 myriamrisson.ydr@nullgmail.com)