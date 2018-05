Due giorni di eventi al Koala Soccer School

LUCCA – Un grande weekend di calcio e di festa. E’ quello in programma questo fine settimana agli impianti sportivi FrAlbe di Mugnano organizzato dal Koala Soccer School. La scuola di tecnica calcistica fondata da Manuele Cacicia e Simone Angeli è giunta alla fine della stagione e per l’occasione ha ideato due giorni di iniziative.

Si comincia sabato mattina quando alle 10, per l’ultimo allenamento prima della sosta estiva, è stato invitato un ospite d’eccezione: Guido Pagliuca. L’allenatore che nel 2014 riportò la Lucchese tra i professionisti con la storica impresa di Correggio, seguirà la seduta e terrà una lezione a bambini e ragazzi.

Per domenica il Koala Soccer School ha organizzato un pomeriggio ancora più intenso. Alle 18 è in programma una lezione dedicata ai ragazzi, aperta anche a chi vuole provare per la prima volta; alle 19 lezione speciale a mamme e papà per provare direttamente cosa significa imparare la tecnica. Subito dopo la cena e la festa finale a Marameo 2.0; un’occasione per stare insieme e per darsi appuntamento alla nuova stagione che partirà dopo una breve pausa estiva.

Per informazioni e iscrizioni: 328.5331469 – 347.7643566