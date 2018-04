Due giorni di confronto sulla situazione finanziaria delle Province in Italia a Palazzo Ducale

LUCCA – Qual è la situazione dei bilanci delle Province? Come ripartire con gli investimenti locali, per garantire la sicurezza e la modernizzazione delle scuole superiori e delle strade provinciali? Quali sono le maggiori criticità e quali le prospettive di queste istituzioni, chiamate a gestire servizi essenziali come le 5.100 scuole superiori italiane e i 130 mila chilometri di strade provinciali?

Questi i temi all’ordine del giorno Lunedì 16 e Martedì 17 aprile a Lucca (Sala Ademollo, Palazzo Ducale, Piazza Napoleone) in un seminario nazionale promosso da Upi per analizzare il quadro finanziario delle Province e approfondire gli strumenti in campo per favorire la ripresa degli investimenti territoriali sulle infrastrutture e la viabilità.

A discuterne insieme ai Presidenti di Provincia e agli amministratori locali, alcuni tra i maggiori referenti delle Province sui temi trattati, nei ministeri dell’Economia, dell’Interno e delle Infrastrutture, alla Corte dei Conti, alla Cassa Depositi e Prestiti.

Il seminario ha lo scopo di favorire uno scambio di conoscenza tra i territori e con le amministrazioni centrali e di provare ad offrire risposte concrete ai maggiori quesiti che interessano le Province, alle prese con la definizione dei bilanci pluriennali e dei piani di investimento sulle infrastrutture.

Il programma dei lavori

Lunedì 16 aprile, ore 15.30* Inizio dei Lavori

Criticità e prospettive della finanza provinciale

Luca Menesini, Presidente Provincia di Lucca

Piero Antonelli, Direttore Generale UPI

Salvatore Bilardo, Ministero Economia e Finanze: “Prospettive della finanza provinciale e il suo ruolo a sostegno degli investimenti”

Rinieri Ferone, Presidente Osservatorio Finanza e contabilità degli enti locali Corte dei Conti:

“I conti delle Province tra criticità e scenari futuri”

Giancarlo Verde, Direttore Centrale Finanza Locale Ministero Interno: “Province e sostenibilità dei piani di riequilibrio”

Stefano Marzulli, Cassa Depositi e Prestiti, Responsabile Gestione Debito -Area Enti Pubblici: “La rinegoziazione dei mutui per le Province 2018/2019”

Carlo Riva Vercellotti, Vicepresidente UPI e Presidente Provincia Vercelli

Martedì 17 aprile, ore 9.30-13.30

I Programmi di investimento delle Province

Marco Filippeschi, Vicepresidente UPI e Presidente Provincia di Pisa

Giuseppe Catalano, Coordinatore Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Il programma pluriennale per gli investimenti: sfida delle Province”

Francesco Delfino, Esperto UP “Programmazione e tempi di attuazione degli investimenti”

Maria Lucia Conti, Direttore Generale per le Strade e le Autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle Infrastrutture stradali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “La programmazione degli investimenti per la rete viaria provinciale”

Maria Pia Pallavicini, Direttore Generale edilizia statale e interventi speciali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti : “Il nuovo fondo per la progettazione degli enti locali”

Cristina Grieco, Assessore Regione Toscana Istruzione, Formazione e Lavoro “Bandi regionali di Edilizia Scolastica: tempi, scadenze e prospettive”

Achille Variati, Presidente UPI e Presidente Provincia di Vicenza.