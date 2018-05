Due giorni di confronto sulla medicina interna all’Ospedale Versilia

CAMAIORE – Si svolgerà nei giorni di venerdì 25 e sabato 26 maggio all’auditorium dell’ospedale Versilia (Lido di Camaiore – Lucca) la prima edizione del convegno “Giornate Versiliesi di Medicina Interna” organizzato da Società Italiana di Medicina Interna (SIMI).

«Lo scopo dell’incontro – spiega Plinio Fabiani, direttore della Medicina Interna dell’ospedale Versilia nonché presidente della sezione Toscana-Umbria SIMI – è di aggiornare e migliorare le capacità tecnico-scientifiche, attraverso l’apporto della compagine universitaria, ospedaliera e del territorio. Il convegno si rivolge non solo ai medici, ma anche ai farmacisti e alle professioni sanitarie, biologi, tecnici e infermieri e coinvolgerà, oltre ai medici di Medicina Interna, anche i medici di famiglia e quelli di altre specializzazioni come diabetologi, cardiologi, infettivologhi con cui è necessario mantenere un rapporto di mutuo scambio nella sfida quotidiana al servizio dell’utenza. Gli argomenti in discussione sono molteplici e sono stati scelti in quanto rappresentativi di aspetti con cui l’internista ed il medico di medicina generale sono chiamati a confrontarsi più di frequente e nella cui gestione i nodi decisionali richiedono puntualizzazioni non scontate, alla luce delle più recenti acquisizioni. L’attenzione è riservata fra gli altri, ad alcuni temi della medicina che stanno trovando quella soluzione che sembrava insperata, mi riferisco ai farmaci in grado di sconfiggere definitivamente il virus dell’epatite C, a quelli in grado di curare con più efficacia e sicurezza il diabete, alla possibilità di combattere con maggior successo l’ipercolesterolemia, a quella di prevenire l’ictus con terapie anticoagulanti innovative».

Oltre a Plinio Fabiani, da segnalare la presenza di Francesco Perticone, presidente nazionale SIMI, e Andrea Fontanella, presidente nazionale FADOI, mentre tra i medici “versiliesi” dell’Azienda USL Toscana nord ovest saranno presenti, tra gli altri, Riccardo Bechi Genzano, Davide Carrara, Giancarlo Casolo, Federico Corti, Paolo Del Dotto, Giulia Galli, Mauro Maccari, Fabio Michelotti, Vincenzo Panichi, Giuseppe Pepe, Alessandro Stefanelli e Alessandro Torrini.

La partecipazione all’evento consente l’acquisizione di undici crediti formativi per le professioni di biologo, farmacista, fisioterapista, infermiere, medico chirurgo (tutte le discipline), tecnico sanitario laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica

Scarica sul sito (www.uslnordovest.toscana.it) il programma completo.