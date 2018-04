Due giorni dedicati all’universo vegano: torna il ‘Vegan Fest’ al Polo Fiere di Lucca

LUCCA – Sabato 14 e domenica 15 aprile arriva il VeganFest: il festival dedicato al mondo vegan e non solo. Il più grande festival d’Europa e una vera e propria full immersion in una real-tà in continua espansione che ha scelto per la sua XI edizione il Polo Fiere di Lucca, ge-stito da Lucca Crea (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games).

Il festival è organizzato con VEGANOK network, che in questo 2018, festeggia i 20 anni di attività etica. VEGANOK rappresenta infatti la prima ed unica certificazione etica per prodotti vegan nata in Italia che conta oltre 1.100 realtà certificate, tra aziende ed op-eratori, e oltre 15 mila prodotti che spaziano dall’alimentazione, all’abbigliamento, fino ad arrivare alla cosmesi.

Per i visitatori tante possibilità di assaggi gratuiti, con un aperitivo ad ora di pranzo offer-to da Vegusto, fino agli alimenti offerti da ‘La Finestra sul Cielo’ azienda che opera nel mercato alimentare biologico dal 1978, distribuendo prodotti alimentari in tutta Italia e all’estero, con particolare attenzione ai prodotti per intolleranze alimentari, cucina mac-robiotica e alimentazione vegana.

Nella due giorni di Lucca oltre 70 eventi con spazio allo street food, con degustazioni gratuite, cooking show a cura dei migliori chef italiani, conferenze scientifiche e incontri con personaggi dal mondo dello spettacolo, atleti e con il mondo del volontariato, oltre a 80 espositori che attraverso i loro stand, completeranno il quadro con i loro prodotti: dal-la cura del corpo a quella della casa, dall’abbigliamento al benessere, dai prodotti ali-mentari, all’editoria, allo sport e fitness.

A presentare l’iniziativa Valentina Mercanti, assessore del Comune di Lucca alle attività produttive; Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea srl; Maria Novella Dogliotti, Lucca Crea srl responsabile Polo Fiere; Sauro Martella, presidente VEGANOK.

OSPITI – A Lucca un poker di ospiti di eccezione che animeranno la due giorni con even-ti, incontri e spettacoli.

Si parte con Folco Terzani documentarista e scrittore (figlio dello scrittore e giornalista Tiziano Terzani) racconterà una vita meravigliosa tra vari paesi e molteplici città del mondo alla ricerca di continui stimoli e spunti. Folco Terzani sarà infatti al VeganFest per raccontarsi e per parlarci del suo lavoro di documentarista e di scrittore. Presenterà il suo ultimo libro “Il cane, il lupo e Dio”, una narrazione sulla natura, l’amicizia e il senso del divino (sabato 14, alle 18,30).

Claudia Zanella, modella, attrice, scrittrice, socia onoraria dell’Associazione Vegani Italiani Onlus sarà sul palco dell’evento con Renata Balducci presidente dell’associazione per parlare di mondo vegan, lifestyle e del suo nuovo libro: “Meglio un giorno da vegana” , suo secondo libro accreditato VEGANOK(domenica 15 alle ore 17).

Risate e ironia con Davide Tafuni, in arte Dado Martino, comico, vignettista, attore, regista e molto altro: un creativo a 360°; amico di VEGANOK, che da sempre avuto a cuore il tema dei diritti degli animali (domenica 15 alle 16,30).

Da non perdere le lezioni spettacolo di cooking show del Maestro Pastry Chef Emanuele Di Biase, 5 volte campione italiano di pasticceria con creazioni e piatti ricchi di “Emozio-ni”, il suo recente lavoro editoriale: “un viaggio tra estetica e bontà culinaria”, libro ac-creditato VEGANOK a cura della presidente AssoVegan Renata Balducci e per la foto-grafia e progetto grafico a cura della fotografa Nicolina La Ciura, edito dal gruppo edito-riale Macro (domenica 15 al cooking show).

Moderatori d’eccezione in queste edizione saranno: lMarilù Mengoni biologa nutrizion-ista e membro del comitato scientifico di AssoVegan; la dottoressa Alessandra Di Lenge, fondatrice del gruppo attivista “Iene Vegane”; il dottor Lorenzo Ferrante, coordinatore del comitato scientifico di AssoVegan e Renata Balducci, fondatrice e presidente di AssoVe-gan.

COOKING SHOW – Ad attendere i visitatori ci sarà proprio una grande area cooking show dove scoprire i più noti esponenti dell’alta cucina vegan e imparare tutti i loro segreti vedendoli impegnati ai fornelli. Qui nfatti i più importanti “vegan chef” d’Italia si sono dati appuntamento per stupire con la bontà e la varietà delle loro ricette. L’area sarà coordinata dal team di chef della VEGANOK Academy, la scuola di cucina profes-sionale diretta proprio dal Maestro Emanuele Di Biase.

Veganblog.it, la più grande e storica community italiana di appassionati di cucina vegan, ospiterà i suoi blogger che si esibiranno con le loro preparazioni coadiuvati dalla super-visione dello chef Francesco Basco, coordinatore operativo all’interno della VE-GANOK Academy. Spazio quindi ad una cucina che oltre che buona, è anche etica e rispettosa dell’ambiente e degli animali. Una realtà culinaria in cui tradizione e innova-zione si fondono per offrire orizzonti di gusto nuovi tutti da assaggiare e sperimentare. Numerose infatti, durante l’evento, saranno le occasioni per degustare e provare il meglio della cucina vegan. A partire dall’apertura in cui verrà offerto un piccolo buffet gra-tuito. E poi ancora sfiziosissimo street food e un viaggio nel mondo della cucina fruttari-ano crudista.

Non poteva quindi mancare la presentazione del libro ufficiale “Le ricette di veganblog.it” edito dal gruppo editoriale MACRO, a cura di Renata Balducci con la collaborazione di molti dei blogger, di tutti gli Ambasciatori e membri dei comitati di Associazione Vegani Italiani Onlus – AssoVegan.

SCIENZA E FORMA – L’alimentazione aiuta a restare in forma: incontri per approfondire le tematiche che vedono la partecipazione di medici, nutrizionisti, operatori e professionisti del settore: con Renata Balducci presidente di AssoVegan – Associazione Vegani Ital-iani Onlus, la dottoressa Erica Congiu Biologa Nutrizionista, responsabile e coordina-trice del BioDzionario cosmetico e alimentare, il professor Leonardo Pinelli associato di pediatria dell’Università di Verona e membro del Comitato Scientifico AssoVegan, la dottoressa Michela De Petris, medico nutrizionista, membro del comitato scientifico Associ-azione Vegani Italiani; la dottoressa Paola Cane coordinatrice dell’osservatorio VEGANOK approfondimenti e report statistici del mondo vegan, con ospiti prestigiosi come il dottor Roberto Pinton, segretario nazionale di FederBio, punto di riferimento per il bio-logico italiano e Dario Dongo, avvocato e giornalista esperto in diritto alimentare e dei consumatori a livello europeo ed internazionale, nonché docente di diritto alimentare al-le università di Milano-Bicocca.

SPORT E VEGAN – Spazio anche alla forma fisica nell’area supervisionata dal coordina-tore nazionale del comitato sportivo AssoVegan Maurizio Falasconi che tra gli altri, ospiterà il super atleta Massimo Brunaccioni, vegano e campione mondiale di Natural Body Building. Presente un ricco team di esperti, personal trainer del mondo del fitness per dare prova di come sia possibile raggiungere i massimi livelli con una alimentazione 100% vegetale. Il mondo dello sport, del vivere naturale e dell’alimentazione sportiva av-ranno uno spazio interamente dedicato: un’area attrezzata in cui il vero protagonista sarà il benessere fisico.

Sarà allestita anche un’area dedicata alle arti marziali curata dal CSEN – Centro Spor-tivo Educativo Nazionale, Comitato Provinciale di Lucca, che avrà come ospite d’onore il maestro Francesco Romani, pioniere del karate italiano, e da sempre attento a uno stile di vita sano ed equilibrato.

Novità assoluta lo “spazio meditazione” curato dal professionista accreditato VEGANOK Walter Giannini, operatore olistico, counselor relazionale e compositore in cui sperimen-tare tecniche di rilassamento e mindfullness. Tutte attività che all’interno della manifesta-zione potranno essere sperimentate dal “vivo” e gratuitamente.

Benvenuti tutti i nostri amici pelosi che potranno rifocillarsi con crocchette Vegane e acqua a volontà presso il rifornito Dog Bar realizzato grazie al supporto di AMÌ.

Fiore all’occhiello della manifestazione per ciò che riguarda la bio cosmesi è sicuramen-te il lancio della certificazione nazionale “Biodizionario approved” (biodizionario.it) la più autorevole certificazione cosmetica italiana, da 20 anni il principale riferimento del settore.

Tutte le iniziative verrano riprese in diretta streaming e in differita sul digitale terrestre dalle telecamere di “Veganok alimentiamo la salute“ per la regia di Francesca Ricci, giornalista direttrice della testata VEGANOK tg news e da Massimiliano Diaco, fondatore dell’associazione “Alimentiamo La Salute“.

Navetta e parcheggio gratuiti Oltre al parcheggio gratuito al Polo Fiere, sarà attiva un servizio navetta gratuito di collegamento dalla stazione ferroviaria e da porta San Pietro.

Biglietti 5 euro intero (ridotto 3 euro), l’abbonamento per due giorni 9 euro . Ingresso gratuito fino a 12 anni (nati dopo il il 1° gennaio 2006).

Orario Sabato 10/20 e domenica 10/20.