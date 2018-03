Due giorni dedicati al ciclismo con il Cronosquadre della Versilia “Michele Bartoli”

FORTE DEI MARMI – Al via l’11° Cronosquadre della Versilia “Michele Bartoli” con due giorni interamente dedicati al ciclismo. Si parte con l’inaugurazione dell’area espositiva nel pomeriggio di sabato 10 marzo sul viale Italico. Sabato sera appuntamento alla Capannina di Franceschi dove verrà assegnato il Premio Sport 2018 a Davide Cassani, Commissario Tecnico della Nazionale di ciclismo. Domenica 11 marzo alle ore 9.00 partenza della gara riservata a uomini e donne della categoria Amatori e al termine un’importante novità di quest’anno, la gara delle giovani promesse del ciclismo della categoria Élite/Under 23. Emessa dal Comando Polizia Municipale ordinanza per modifica viabilità della due giorni.

Alle porte la Cronosquadre della Versilia “Michele Bartoli”, in programma domenica 11 marzo sul lungomare della Versilia. L’undicesima edizione si presenta con una speciale novità: al termine della gara riservata a uomini e donne categoria Amatori, che prevede la partecipazione di 120 squadre, partirà la gara riservata alle giovani promesse del ciclismo della categoria Élite/Under 23, con le migliori 15 squadre del panorama nazionale giovanile in arrivo da tutta Italia. Parteciperà anche la Gazprom Rusvelo, composta solo da atleti di nazionalità russa.

Nel pomeriggio di sabato 10 marzo sarà allestita sul viale Italico, all’altezza dell’hotel Moderno, un’ampia area espositiva dedicata anche ad aziende del settore, che verrà visitata dagli atleti che gareggeranno il giorno seguente.

Sabato sera la gara sarà presentata alla Capannina di Franceschi, dove Michele Bartoli e Alessandro Petacchi assegneranno il Premio Sport 2018, costituito da una scultura in marmo realizzata dall’artigiano Mirco Cantarelli, a Davide Cassani, CT della nazionale di ciclismo.

La partenza della gara è fissata per domenica 11 marzo alle ore 9,00 sul viale Italico di Forte dei Marmi, in cui si prevede la partenza di circa 1.500 corridori, divisi in squadre, nelle due gare distinte: la categoria Amatori e quella dell’Élite/Under 23.

La conclusione della competizione è prevista alle ore 15,00 sempre sul viale Italico. La premiazione si terrà presso la Scuola Media Ugo Guidi con la presenza delle autorità.

“Siamo contenti – sottolinea – Alberto Mattugini – di proseguire questa collaborazione con una manifestazione di livello e che negli anni ha portato tanta gente a Forte dei Marmi in periodi fuori stagione. Ringrazio anticipatamente per lo sforzo il Comando della Polizia Municipale e tutta la cittadinanza per eventuali disagi che dovrà sopportare”.

In occasione della manifestazione che interesserà il viale Italico e zone attigue, il Comando della Polizia Municipale ha previsto con un’ordinanza, apposita modifica della viabilità.

Sabato 10 marzo dalle ore 06.00 fino alle ore 06.00 di domenica 11 marzo è istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Viale Italico, nel tratto compreso tra il Pontile di Piazza Navari (lato nord) e via Catalani, via Marco Polo, tratto compreso tra il Viale Italico e Via Matteotti. E’ istituito il senso unico di marcia con direzione mare-monti in via Marco Polo nel tratto compreso tra via Matteotti e via Mazzini. Il traffico dei Viali a Mare in direzione nord verrà confluito su via Spinetti, via Matteotti, via Michelangelo, via Mazzini; in direzione sud verrà confluito su via Mazzini, via Cavour, via Matteotti, via Spinetti e viale Repubblica.

Sempre da sabato 10 dalle 06.00 fino al termine della manifestazione, domenica 11, è istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata su ambo i lati in via Cavour, tra viale Italico e via Matteotti; è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in via Cavour da via Mazzini direzione mare per circa 10 metri e via Michelangelo da via Matteotti direzione monti per circa 10 metri.

Domenica 11 marzo dalle ore 06.00 fino al termine della manifestazione domenica 11 è istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata su ambo i lati su viale Repubblica, viale Italico e in tutta l’estensione di Piazza Navari, via Verdi, via Puccini, via D’Annunzio, via Michelangelo, via Solferino (tratto compreso tra il Viale Italico e via Matteotti), via Matteotti (tratto compreso tra via Marco Polo e via Cavour), via Marco Polo (tratto compreso tra il viale Italico e via Mazzini). Saranno affisse indicazioni mobili indicanti le direzioni per Aurelia, Autostrada, Massa, Viareggio.

In entrambe le giornate, se fosse ritenuto necessario, il Comando si riserva di predisporre la chiusura al traffico veicolare in via Duca D’Aosta e nella zona del Centro, compresa l’anticipazione della Ztl.

Tutti i dettagli sono comunque visibili sul sito del Comune www.comune.fortedeimarmi.lu.it