Due fine settimana trionfali per la Pugilistica Lucchese

LUCCA – Terminato il 5° Torneo Giovanni Nepi 2018 : Michele Lupetti e Marvin Ademaj conquistano la categoria. A Venezia torna alla vittoria anche Rimanti, sconfitta per Micheletti e Rachid .

Non conosce soste l’attività agonistica della Pugilistica Lucchese impegnata ogni fine settimana sia in regione che fuori : Domenica 11 Marzo per il 5° Torneo “ G. Nepi” (Firenze) il peso massimo Marvin Ademaj allenato a San Giuliano Terme da Michele Mostarda ha vinto la categoria dei 91 Senior ( da 4 a 10 incontri ) superando dopo tre belle riprese il pugile fiorentino Lorenzo Battinelli ( Boxing Club Firenze ) che combatteva in casa, Ademaj in continua crescita ha numeri notevoli e nonostante nei 91 kg regali peso ha colpi veloci e incisivi.

Netta vittoria anche per Michele Lupetti nei senior 81 kg ( fascia oltre i 10 match ) per la semifinale , avversario Nicola Marra ( Boxing club Calenzano ) più basso ma impostato da picchiatore, Lupetti lo ha anticipato non offendo mai bersaglio ma facendo a sua volta punti per il verdetto.Brutta battuta d’ arresto invece per Rachid El Youssfi nei senior 75 kg, per la semifinale Enea Benelli (Boxe Campi Bisenzio) si è rivelato un ostacolo insuperabile per il medio lucchese che è stato fermato dall’arbitro nella terza ripresa , Rachid tecnicamente è valido ma le sue prestazioni sul ring sono incostanti ed improvvisamente perde concentrazione e determinazione.



Nello stesa giornata ma a Mestre ( Venezia ) ottime vittoria per il capitano della Pugilistica Filippo Rimanti negli elite 75 kg , contro un ottimo Vasile Gori ( Union boxe Mestre ) Rimanti ha condotto in porto un match tatticamente perfetto non rischiando più del necessario ma lavorando d’anticipo e alla distanza , una vittoria che rilancia le ambizioni di Rimanti soprattutto in vista dei prossimi Campionati Nazionali Universitari a Maggio vero obbiettivo per il peso medio lucchese .Sconfitta di Misura per Alessio Micheletti nei senior 69 kg contro Frezza Aligi (Union Boxe Mestre) pugile molto aggressivo.

Sabato 17 Marzo Michele Lupetti ha disputato la Finale del Torneo G. Nepi vincendo ai punti su Adrian Condrovici (Centro Sport Combattimento Firenze) , un bel match per Lupetti anche lui del gruppo di San Giuliano Terme. Lupetti si và ad aggiungere ai precedenti vincitori del torneo in questa stagione Lorenzo Frugoli (Junior 66 kg), Lorenzo Garofano (Junior 63 kg), Corina Babici (Elite 2 femminile 60 kg) e Marvin Ademaj (senior 91 kg).



A pochi chilometri di distanza a Firenze zona Castello sono tornati sul ring i due super welter Mattia Mori Ubaldini e Alessio Micheletti mentre Martina Morotti ha disputato tre riprese senza verdetto in un allenamento pubblico : Micheletti ha affrontato il pugile Lorenzo Ardito ( Sempre Avanti Firenze ) e dopo un ottimo match dove il ragazzo allenato da Massimo Giuliano ha messo in mostra miglioramenti ha ottenuto un pareggio che fa ugualmente morale soprattutto fuori casa . Sconfitta invece per Mattia Mori Ubaldini contro Andrea Mosca ( Best Gloves Firenze ) , Mori ha fatto tutto il match ma non è bastato a convincere i giudici ad assegnargli il verdetto che con la sconfitta è stato penalizzante nei suoi confronti.