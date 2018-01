Due corsi per imparare l’arte dell’aperitivo e diventare barman esperti in Versilia

VIAREGGIO – La formazione come garanzia di professionalità per affrontare con le giuste carte in mano il mercato del lavoro anche in vista della stagione estiva 2018. Il nuovo anno inizia per l’Academy FIB Toscana con due corsi per rispondere alle esigenze sia di chi vuole conoscere e provare ad intraprendere la professione del barman, sia di chi ha già le basi e vuole accrescere il proprio bagaglio di conoscenze per aumentare ulteriormente le proprie potenzialità in ambito lavorativo.

“Corso Bartender Base – esperto in miscelazione internazionale” e “Corso Bartender Avanzato – esperto in Mixology”. Il primo si svolgerà il martedì e giovedì sera, a partire dal 9 gennaio, dalle 21 alle 24 all’Hotel Spinelli a Viareggio in via Trento 29 e prevede 13 lezioni, per un totale di 40 ore, durante le quali saranno presentati gli strumenti del mestiere (ad ogni partecipante sarà consegnata una valigetta personalizzata FIB con tutto l’occorrente) e insegnate le principali tecniche di miscelazione.

Al termine del corso esame finale, il cui superamento da diritto all’iscrizione all’albo, con pagina dedicata e foto sul sito FIB Italia. Il corso avanzato prevede 8 lezioni di lunedì sera, sempre all’Hotel Spinelli, a partire dall’8 gennaio, più l’esame finale.

Durante il corso saranno introdotte nozioni di mixology, esaminate le novità in termini di miscelazioni e home made, approfonditi i classici. Il corso si rivolge a chi ha già frequentato il bartender base o a chi comunque ha già qualche nozione di base.

Due corsi per presentarsi in primavera con il giusto curriculum in vista della stagione estiva dato che sempre di più anche in Versilia si punta ad un offerta di qualità che solo con la formazione e la conseguente professionalità si può garantire.

Iscrizioni ancora aperte, tutte le info scrivendo a segreteria@nullfibtoscana.it, chiamando il 370 1364641 o visitando il sito di Academy FIB Toscana www.fibtoscana.it.