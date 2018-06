Due ciclisti camaiore si in viaggio verso Roma lungo la Francigena

CAMAIORE – Il Sindaco Del Dotto ha salutato a nome del Comune di Camaiore, Leonardo Benassi e Carlo Bianchini, due ciclisti camaioresi che da lunedì intraprenderanno un viaggio sulla via Francigena che li porterà fino a Roma. Il viaggio sarà completamente sponsorizzato da “Apisprint”, prodotto dell’azienda “Apicoltura Andreini” di Piazzano. A dare il suo personale in bocca al lupo agli atleti anche l’ex campione delle due ruote Francesco Chicchi, iridato tra gli Under 23 nel 2002 a Zoelder.

Il viaggio sarà l’occasione per valorizzare il patrimonio storico, religioso e culturale della Francigena che a Camaiore incontra la sua XXVII tappa. Per questo motivo il Comune di Camaiore ha concesso il patrocinio all’iniziativa.

<<Gli aspetti condivisi tra me e Carlo, e che motivano il viaggio, sono il pellegrinaggio religioso e la voglia di un’esperienza nuova. Sarà l’occasione per riflettere sul proprio vissuto pedalando, progredendo personalmente grazie al piacere della scoperta. Dedico questo viaggio alla memoria dei miei genitori scomparsi. Vogliamo ringraziare il Comune per il patrocinio concesso e Apisprint di Mario Andreini per il sostegno a questa avventura>> – le parole di Leonardo Benassi.