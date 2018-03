Due casi di rifiuti abbandonati ad Altopascio: già partite le sanzioni

ALTOPASCIO – Sacchi di rifiuti nel torrente o lasciati a bordo strada, insieme ad altri materiali ingombranti. È il bilancio di un’altra giornata di controlli condotti dal Nucleo speciale per la tutela ambientale della Polizia Municipale di Altopascio che, di persona o grazie al sistema di videosorveglianza “No dumping”, ha individuato e sanzionato altri due cittadini incivili, uno dei quali residente ad Altopascio.

Una pattuglia della Municipale, impegnata nelle attività di controllo del territorio, ha fermato un uomo mentre lanciava i rifiuti nel rio Riatri, in località Paletta, a Spianate, convinto così di sfruttare la corrente prodotta dalle recenti piogge per trascinare via la spazzatura.

Sono state invece le telecamere del sistema di videosorveglianza “No dumping” a riprendere il secondo caso di abbandono rifiuti in via Firenze, vicino al magazzino comunale. Anche in questo caso la scena è di quelle già viste: veicolo fermo e ripetuti viaggi dalla bauliera al margine della strada per scaricare i sacchi e vario materiale ingombrante.

«Si tratta di rifiuti – spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore all’ambiente Daniel Toci – che possono essere tranquillamente portati alla stazione ecologica più vicina o, in alternativa, vengono prelevati da Ascit direttamente a casa del cittadino. Basta una telefonata. I cittadini ci stanno dando una mano a identificare nuovi casi di abbandono, segno di una maggiore e diffusa consapevolezza tra le persone, grazie anche al fatto che torniamo spesso su questo argomento: la battaglia è quotidiana e riguarda il decoro urbano, il rispetto dell’ambiente, una maggiore e migliore vivibilità degli spazi che appartengono a tutti e l’educazione civica, il rispetto cioè degli altri e di ciò che non è tuo. Ecco, per tutti questi motivi non ci fermeremo».

I contatti per le segnalazioni sono: email: informa@nullcomune.altopascio.lu.it; Urp: 0583.216455; Ascit: 800434983; Polizia Municipale: 0583.216338, 335.8030440.