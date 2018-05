Due canestri nuovi di zecca a San Concordio da Centro Minibasket Lucca

LUCCA – Dopo anni e anni di partite furibonde sul parquet della Palestra di San Concordio, fatte a suon di bombe da tre punti e schiacciate, è giunto il momento di rinfrescare gli ormai vecchi, desueti e non regolamentari canestri.

Il Centro Mini Basket si è fatto carico di questo impegnativo lavoro, facendo realizzare due modernissime strutture, regolabili in altezza, per permettere a tutte le giovanili, le squadre che militano in Prima Divisione e in Promozione, di poter disputare partite perfettamente regolari, confrontandosi nel pieno rispetto dei regolamenti con i canestri “molleggiati” e posti a 3,05 precisi.

La nuova struttura, come detto sopra è regolabile in altezza, per poter abbassare i canestri fino a 2,60 e permettere di disputare le partite del minibasket, partite che riguardano tutti i bambini dagli 8 agli 11 anni, categorie alla quali il Presidente Luigi Pracchia e tutta quanta la società del Cmb, prestano particolare attenzione.

La formazione dei mini atleti è importantissima ed è affidata ad esperti coach, i quali fungono anche da educatori, per questo in un percorso ludico/sportivo non devono assolutamente mancare, gli strumenti e le attrezzature adatte e a norma da usare durante gli allenamenti e le partite.

A sostenere il Centro Mini Basket in questa costosa ed importante operazione è voluta intervenire l’Amministrazione Comunale, di fatto la Palestra è asservita agli usi della vicina Scuola Media Leonardo da Vinci, i cui ragazzi ovviamente, usufruiranno di queste nuovissime strutture.

Un lavoro che indubbiamente andava fatto già da tempo e che l’Amministrazione del Comune di Lucca ha riconosciuto come necessario ed utile, per questo ha dato chiare garanzie al fine di poter ammortizzare le spese sostenute, attraverso una riduzione/sconto dell’affitto che regolarmente il Cmb deve per l’uso della palestra,

Su questa vicinanza e sostegno avuto per quanto fatto dal Cmb il Presidente Pracchia ha voluto fare un particolare ringraziamento “voglio esprimere i miei più sentiti ringraziamenti al Comune di Lucca, per la sua fattiva e concreta vicinanza perché solo attraverso una collaborazione stretta tra le Amministrazioni e chi opera sul territorio con i ragazzi e i bambini, avendo la funzione di avviarli ad uno sport ed esprimendo anche una funzione sociale ed educativa, è possibile formare nuovi giovani e adulti capaci di affrontare le loro future sfide con maggior sicurezza”